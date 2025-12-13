ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήρε… βαθιά ανάσα κόντρα στον ουραγό

Οι Κρητικοί πήραν σημαντικούς βαθμούς απέναντι στην τελευταία ομάδα της κατηγορίας – Έχασαν πέναλτι οι φιλοξενούμενοι στην αρχή του ματς.

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήρε… βαθιά ανάσα κόντρα στον ουραγό
Μέσα σε ένα ημίχρονο κρίθηκαν τα πάντα στο Ηράκλειο. Ο ΟΦΗ επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού και πήρε… βαθιά βαθμολογική ανάσα. Αποκτώντας «αέρα» τεσσάρων βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι φιλοξενούμενοι έψαχναν κάτι θετικό στην Κρήτη, αλλά το χαμένο πέναλτι του Μάρας στην αρχή του ματς, μάλλον τους «έκοψε» τα πόδια. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με τον Σαλσέδο, ενώ «κλείδωσε» τη νίκη στο τέλος του πρώτου μέρους, με πέναλτι του Φούντα και δεύτερο τέρμα του Σαλσέδο.

Έτσι οι Κρητικοί ανέβηκαν στους 12 βαθμούς προσπερνώντας τον Ατρόμητο, ενώ ο Πανσερραϊκός παραμένει στην τελευταία θέση με 5.

Το φιλμ του αγώνα

4’ Πέναλτι για τον Πανσερραϊκό, το οποίο κέρδισε ο Μπρουκς από τον Κρίσμανιτς. Ελέγχθηκε η φάση και δεν άλλαξε η απόφαση.

6’ Πολύ κακή εκτέλεση του πέναλτι από τον Μάρας, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ και χάθηκε τεράστια ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό.

8’ Ο Τσαούσης χάνει μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό, με τον Λίλο να σταματά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων με δυσκολία.

16’ Γκολ 1-0: Ο Μπόρχα Γκονζάλες έκανε τη σέντρα, ο Σαλσέδο με τη μία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

45’ Γκολ 2-0: Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για μαρκάρισμα πάνω στον Ανδρούτσο, το οποίο ήταν οριακά εντός περιοχής. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

45+4’ Γκολ 3-0: Ο Νους «έσπασε» την μπάλα για τον Σαλσέδο, ο οποίος δε δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα!

47’ Ο Φούντας σε πλεονεκτική θέση, καθυστέρησε να αποφασίσει αν πρέπει να πασάρει ή να σουτάρει και τελικά έχασε την ευκαιρία κερδίζοντας απλά ένα κόρνερ.

52’ Ο Σαλσέδο έκανε τη σέντρα, ο Νους μπροστά στην εστία έκανε πλασέ χωρίς ισορροπία και αστόχησε.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Κατοίκος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κρίζμανιτς, Φούντας, Σαλσίδο, Μπαΐνοβιτς - Μάρας, Ουαγκέ, Βόλνεϊ

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς (81΄ Κωστούλας), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος (62΄ Αποστολάκης), Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Φούντας (71΄ Καινουργιάκης), Νους (71΄ Μπαΐνοβιτς), Σαλσέδο (81΄ Ράκονιατς).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Καλίνιν, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ, Ουαγκέ (46΄ Καρέλης), Τσαούσης (79΄ Γκαλβάν), Γκιγιόμε (46΄ Λύρατζης), Ομεόνγκα, Νάνελι, Μάρας (60΄ Λιάσος), Μπρουκς (37΄ Σοφιανός).

