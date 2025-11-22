Βομβαρδισμένο τοπίο η Ήπειρος μετά την κακοκαιρία: Ζημιές σε καλλιέργειες, δρόμους και γέφυρες

Κομμένοι δρόμοι, «βομβαρδισμενο τοπίο» σε πολλά χωριά, πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και μάχη με τα λασπόνερα είναι η κατάσταση της επόμενης ημέρας από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της Ηπείρου.

Από την Κόνιτσα μέχρι τα Τζουμέρκα, την Πρέβεζα τη Θεσπρωτία και την Άρτα η σφοδρότητα της κακοκαιρίας άφησε έντονο το αποτύπωμά της.

Στο Δήμο Β. Τζουμέρκων καταγράφονται μεγάλες ζημιές στις υποδομές καθώς η μανία του νερού που υπερχείλισε τα ποτάμια, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα της.

Πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 (APOHXOS.GR / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η γέφυρα μπέλεϊ στον Άραχθο υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να αποκοπεί η επαρχιακή οδός Ιωαννίνων-Πραμάντων.

Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση λόγω των κατολισθήσεων η των καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση και την υδροδοτηση. Τα συνεργεία του δήμου δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε με αποτέλεσμα οι καλλιέργεις ακτινίδιου να υποστούν ζημίες. Η περιοχή δέχτηκε μεγάλο όγκο υδάτων λόγω ακαθάριστων ρεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στη μέση», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν, φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα από το Ξηροβούνι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζηρού, Φιλιατών -όπου υπερχείλισε ο Καλαμάς- και Πωγωνίου.

Διαβάστε επίσης