Τζουμέρκα: Δραματικές προσπάθειες της ΕΜΑΚ να βοηθήσουν αποκλεισμένους πολίτες

Πολλά προβλήματα και καταστροφές προκάλεσε το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε.

Ποτάμια φούσκωσαν, καλλιέργειες υπέστησαν σοβαρές ζημιές ενώ κατολισθήσεις που σημειώθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα πολλά χωριά να αποκλειστούν.

Άνδρες της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο πόδι από την πρώτη στιγμή και προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρέχουν βοήθεια στους αποκλεισμένους πολίτες.

Οι προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ είναι δραματικές όπως μπορείτε να δείτε και από το βίντεο που ακολουθεί, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκασμένοι να περάσουν και επικίνδυνους χειμάρρους για να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που έχουν αποκλειστεί.

Το βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές που άνδρες της ΕΜΑΚ στα Τζουμέρκα τη στιγμή που προσπαθούν να διασχίσουν ορμητικό χείμαρρο στην περιοχή προς Κουκούλια στη θέση Γκότοβος για να βοηθήσουν αποκλεισμένους πολίτες. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ στις προσπάθειες τους να παρέχουν βοήθεια διακινδυνεύουν ακόμη και να τραυματιστούν σοβαρά, καθώς όπως φαίνεται και στο βίντεο ο ορμητικός χείμαρρος παρασύρει τον διασώστη στην προσπάθειά του να τον διασχίσει.

Δείτε το βίντεο του epirusgate.gr:

Διαβάστε επίσης