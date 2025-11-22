Τα Χανιά υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα: «Έλαμψε» το ενετικό λιμάνι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Τα Χανιά υποδέχτηκαν επίσημα τα Χριστούγεννα με μια εντυπωσιακή γιορτή στο ενετικό λιμάνι.

Το άναμμα του δέντρου πίσω από το Γιαλί Τζαμί, τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και η ζωντανή μουσική δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, που απόλαυσαν οι εκατοντάδες πολίτες που γέμισαν την πλατεία και συμμετείχαν στην εορταστικές εκδηλώσεις.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο «έλαμψε» στο ενετικό λιμάνι μέσα σε μια βραδιά γεμάτη φως, μουσική και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Με το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης λίγο πριν τις 21:00, το δέντρο άναψε με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό, σκορπίζοντας ενθουσιασμό σε μικρούς και μεγάλους.

Η βραδιά συνεχίστηκε με ζωντανή εμφάνιση της Σοφίας Μανουσάκη και του συγκροτήματός της, που κράτησαν αμείωτο το εορταστικό κλίμα. Λίγο νωρίτερα, η Φιλαρμονική και η Παιδική – Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων είχαν δώσει τον τόνο, ψάλλοντας κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια και «ζεσταίνοντας» το κλίμα για τη μεγάλη στιγμή.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από neakriti.gr

