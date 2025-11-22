Νάξος: Συνελήφθη ανήλικος χωρίς δίπλωμα που οδηγούσε φορτηγάκι με καραμπίνα μέσα

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο πέρασαν αστυνομικού την Παρασκευής στη Νάξο.

Ο ανήλικος κατελήφθη από αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου σε ορεινή περιοχή του νησιού να οδηγεί το φορτηγάκι χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του οχήματος και μία κυνηγετική καραμπίνα, την οποία κατέσχεσαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, το όπλο ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη και όχι στον ανήλικο οδηγό.

Όπως ορίζεται ρητά από τη νομοθεσία, συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας του τέκνου του. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε από την αστυνομία περιλαμβάνει και τον ιδιοκτήτη του όπλου για πλημμελή φύλαξη της καραμπίνας η οποία βρέθηκε μέσα στο όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος.

Με πληροφορίες από cyclades24.gr

Διαβάστε επίσης