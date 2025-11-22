Θεσσαλονίκη: Οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι διαρρήκτες τραυματίστηκαν από την πτώση τους στο έδαφος

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς διαρρήκτες πέρασαν αστυνομικοί στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη.

Οι διαρρήκτες το βράδυ της Πέμπτης (21/11) μπήκαν μέσα σε διαμέρισμα και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ. Ωστόσο την ώρα που οι διαρρήκτες, 33 και 35 ετών, ήταν ακόμα μέσα στην οικία επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με εκείνους να βουτούν στο κενό από τον πρώτο όροφο και από ύψος περίπου 6 μέτρων για να διαφύγουν.

Εθελοντές της ομάδας διάσωσης του Δρυμού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο ληστές, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης με κατάγματα, κυρίως στα πόδια και κακώσεις. Αναζητείται ο τρίτος που τους περίμενε στο αυτοκίνητο.

Στα παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο μπορείτε να δείτε τους δύο διαρρήκτες στιγμές μετά την πτώση τους από το μπαλκόνι να σφαδάζουν από τους πόνους εξαιτίας των τραυματισμών που υπέστησαν.

Με πληροφορίες από karfitsa.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51ΕΛΛΑΔΑ

Οκτάχρονος βρέθηκε να περιπλανιέται στην Πατησίων - Αναζητούνται οι γονείς του

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, LIVE: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Τελικό - «Καθάρισε» στο τέλος

21:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Έσπασε το ρόδι ο Πανιώνιος, εύκολη νίκη για τον Άρη

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Τα Χανιά υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα: «Έλαμψε» το ενετικό λιμάνι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Asteras Aktor – Παναιτωλικός 1-1: Εξαιρετικό ματς, ρυθμός και από ένας βαθμός

21:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οι Μύστες της Φυσικής»: Το νέο ανατρεπτικό βιβλίο του αστροφυσικού Στράτου Θεοδοσίου

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Συνελήφθη ανήλικος χωρίς δίπλωμα που οδηγούσε φορτηγάκι με καραμπίνα μέσα

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής - Διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία προανήγγειλε ο Μακρόν

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Ο Μητσοτάκης θα ψηφίσει στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: «Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους»

20:23LIFESTYLE

Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου - «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Μεγάλη επιχείρηση για κατσίκες που είχαν εγκλωβιστεί σε βράχια

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η πρότασή μου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι οριστική - Κρίσιμες διαβουλεύσεις την Κυριακή στη Γενεύη

20:06ΚΟΣΜΟΣ

«Άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου» ο Χρήστος Μαραφάτσος, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Αναλυτές: Αποδυναμώθηκε ο μεσολαβητικός ρόλος της Τουρκίας στο ουκρανικό, μετά το σχέδιο Τραμπ

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν οικογενειακές κατοικίες προς ενοικίαση έως 600 ευρώ στην Αττική

19:48LIFESTYLE

«Πες δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!»: Τα βρήκαν Απόστολος Γκλέτσος και Σίσσυ Χρηστίδου μετά τον on air καυγά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής - Διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν οικογενειακές κατοικίες προς ενοικίαση έως 600 ευρώ στην Αττική

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι - Στο νοσοκομείο η αδελφή του

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η πρότασή μου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι οριστική - Κρίσιμες διαβουλεύσεις την Κυριακή στη Γενεύη

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Αύριο στη Γενεύη η Σύνοδος ΗΠΑ-ΕΕ-Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ: Η ΕΕ απορρίπτει τμήμα του - Τα 4 σημεία που ζητά να αλλάξουν

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, LIVE: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Τελικό - «Καθάρισε» στο τέλος

19:48LIFESTYLE

«Πες δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!»: Τα βρήκαν Απόστολος Γκλέτσος και Σίσσυ Χρηστίδου μετά τον on air καυγά τους

17:50ΚΟΣΜΟΣ

National Interest: «ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν ό,τι έχει απομείνει από τη δημοκρατία στην Τουρκία» - «Όχι» στην πώληση εξοπλισμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ