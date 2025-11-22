Θεσσαλονίκη: Οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς διαρρήκτες πέρασαν αστυνομικοί στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη.

Οι διαρρήκτες το βράδυ της Πέμπτης (21/11) μπήκαν μέσα σε διαμέρισμα και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ. Ωστόσο την ώρα που οι διαρρήκτες, 33 και 35 ετών, ήταν ακόμα μέσα στην οικία επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με εκείνους να βουτούν στο κενό από τον πρώτο όροφο και από ύψος περίπου 6 μέτρων για να διαφύγουν.

Εθελοντές της ομάδας διάσωσης του Δρυμού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο ληστές, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης με κατάγματα, κυρίως στα πόδια και κακώσεις. Αναζητείται ο τρίτος που τους περίμενε στο αυτοκίνητο.

Στα παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο μπορείτε να δείτε τους δύο διαρρήκτες στιγμές μετά την πτώση τους από το μπαλκόνι να σφαδάζουν από τους πόνους εξαιτίας των τραυματισμών που υπέστησαν.

Με πληροφορίες από karfitsa.gr

