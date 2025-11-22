Ευρυτανία: Μεγάλη επιχείρηση για κατσίκες που είχαν εγκλωβιστεί σε βράχια

Συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και εθελοντών έλαβε χώρο σε γκρεμό στην Ευρυτανία για να διασωθούν εγκλωβισμένες κατσίκες.

Οι διασώστες, κατάφεραν το πρωί του Σαββάτου και έπειτα από μιάμιση περίπου ώρα να σώσουν τις κατσίκες που είχαν εγκλωβιστεί στα βράχια και να τις παραδώσουν στον ιδιοκτήτη τους.

Στην ανάρτηση από το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας περιγράφονται όλα όσα έγιναν για να σωθούν οι κατσίκες.

«Σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πέντε κατσικών από βράχια στην περιοχή του χωριού Δάφνης Ευρυτανίας, συμμετείχε η ομάδα δράσης του σωματείου μας με 2 ενεργά μέλη, σε συνεργασία με 5 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρπενησίου.

Η ομάδα ειδοποιήθηκε από την διοικήτρια της ΠΥ Καρπενησίου, και άμεσα έφυγαν δύο μέλη, με τον κατάλληλο διασωστικό εξοπλισμό, προς το σημείο για να προσφέρουν βοήθεια για τον απεγκλωβισμό των ζώων.

Έπειτα από μιάμιση ώρα περίπου η ομάδα με την βοήθεια και τη συνεργασία όλων απεγκλώβισε τα ζώα και τα παρέδωσε στον ιδιοκτήτη που βρισκόταν από το πρωί στην περιοχή», αναφέρεται στην ανάρτηση.

