Οκτάχρονος βρέθηκε να περιπλανιέται στην Πατησίων - Αναζητούνται οι γονείς του

Ένα οκτάχρονο αγόρι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στην Πατησίων την Πέμπτη (20/11) από ευαισθητοποιημένους πολίτες, με τις Αρχές να αναζητούν τους γονείς του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, στο πλαίσιο σχετικής εισαγγελικής εντολής, δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του οκτάχρονου Αλαμίν.

Ο ανήλικος έχει καστανά μάτια, καστανά μαλλιά, ύψος 1.20 μ. και κανονικό βάρος. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εντοπίστηκε.

Οι Αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν τα στοιχεία ταυτότητας του ανήλικου καθώς και των βιολογικών γονέων του και να εντοπίσουν είτε αυτούς, είτε άλλους συγγενείς του παιδιού.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ



Δίνονται στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο σχετικής εισαγγελικής εντολής, φωτογραφίες του ανήλικου αγοριού Αλαμιν (ον.), ηλικίας 8 ετών περίπου, ο οποίος βρέθηκε να περιπλανιέται ασυνόδευτος, στη περιοχή των Πατησίων, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα… pic.twitter.com/hQKabODh17 — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 21, 2025

Το Χαμόγελο του Παιδιού απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον οργανισμό, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.