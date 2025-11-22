Κακοκαιρία: Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά της Ηπείρου

Πολύ έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας κατά το τετραήμερο 18 – 21 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, το ύψος βροχής στα ορεινά της Ηπείρου ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά, με ορισμένους σταθμούς να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές. Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Λεπιανά Άρτας, με 483 mm βροχής κατά το τετραήμερο. Ακολουθούν:

Πράμαντα Ιωαννίνων με 459 mm,

Τέροβο Ιωαννίνων με 365 mm,

Κόνιτσα με 344 mm,

καθώς και άλλοι σταθμοί των Ιωαννίνων, όλοι με τιμές άνω των 250-300 mm.

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά:

Κρανέα Γρεβενών με 208 mm,

Δοτσικό Γρεβενών με 191 mm,

Πρέσπες με 159 mm,

Τσοτύλι Κοζάνης με 146 mm.

