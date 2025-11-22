Κομοτηνή: Προκλητικά «απών» από την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων ο Οζγκιούρ Φερχάτ

Εντύπωση και συζητήσεις προκαλεί η επιλογή του βουλευτή Ροδόπης Οζγκιούρ Φερχάτ να μη δώσει το παρών στις σημερινές εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κομοτηνή, μια ημερομηνία θεσμικά φορτισμένη.

Όπως αναφέρει το rodopipress.gr, ο βουλευτής προτίμησε περιοδεία στον Ίασμο, όπου περιηγήθηκε στη λαϊκή αγορά, συναντήθηκε με επαγγελματίες και ανάρτησε δημόσια ευχαριστήριο μήνυμα προς τους πολίτες που, όπως είπε, αποτελούν «την αμέτρητη δύναμη» του έργου του.

Η απουσία του, ωστόσο, δεν περνά απαρατήρητη, ιδιαίτερα στη Ροδόπη, όπου κάθε δημόσια κίνηση πολιτικών στελεχών της μειονότητας αξιολογείται και υπό το πρίσμα των γεγονότων του 2023. Τότε, η Θράκη βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά τις δημόσιες καταγγελίες περί παρέμβασης του τουρκικού προξενείου στις εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει ανοικτά για «ανοιχτή στήριξη» του προξενείου προς δύο υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ – μεταξύ αυτών και τον Οζγκιούρ Φερχάτ. «Δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο αν δεν είχα συγκεκριμένα στοιχεία», είχε δηλώσει στην ΕΡΤ, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα «να αναλάβει την ευθύνη για το ποιοι θα μείνουν στα ψηφοδέλτια». Την ίδια περίοδο, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη υποστήριζαν ότι «το προξενείο κέρδισε τις εκλογές», ενώ ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «έχει υποψήφιους που υιοθετούν την τουρκική προπαγάνδα».

Αν και όλες αυτές οι αναφορές εντάχθηκαν τότε στον σκληρό προεκλογικό διάλογο, η πολιτική σκιά της περιόδου εξακολουθεί να συνοδεύει κάθε δημόσια κίνηση των προσώπων που είχαν μπει στο επίκεντρο. Γι’ αυτό και η σημερινή απουσία του κ. Φερχάτ από έναν εμβληματικό εορτασμό στη Ροδόπη αποκτά πρόσθετη σημειολογία, ειδικά σε μια εποχή όπου το ζήτημα της επιρροής ξένων παραγόντων στη Θράκη παραμένει ευαίσθητο και συχνά επανέρχεται στην επικαιρότητα.

Ο ίδιος ο βουλευτής, πάντως, εμφανίζεται να επενδύει στην επαφή με την τοπική κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι παραμένει «ένα με τον λαό για τον λαό» και ότι συνεχίζει «με πλήρη επίγνωση των ευθυνών» που απορρέουν από τη θέση του επιδεικνύοντας συγκεκαλυμμένα την διαφοροποίησή του από τους επίσημους θεσμούς, όπως αναφέρει το rodopipress.gr.