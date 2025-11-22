Τρίκαλα: Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά στην περιοχή του Ασπροποτάμου λόγω της κακοκαιρίας

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα οικισμών της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Ο Δήμος Μετεώρων, σε στενή συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί με μηχανήματα έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Ο δημοτικός μηχανισμός παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και επεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε.

Σήμερα Σάββατο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου προς την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, δόθηκε η πρόσβαση από τη γέφυρα «ΤΣΙΤΟΣ» προς την Καστανιά, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διέλευσης προς την περιοχή. Παραμένουν ωστόσο αποκλεισμένα χωριά του Ασπροποτάμου.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των δημοτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους, τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Ανησυχία για τον Πηνειό

Στο μεταξύ ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για τον Πηνειό καθώς είναι βέβαιο ότι θα απορροφήσει όλο το φορτίο του Ασπροπόταμου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της Διάβας και της Σαρακίνας, όπου η στάθμη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για πλημμύρες, ωστόσο οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή.

Διακοπές κυκλοφορίας

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά στα εξής σημεία λόγω πλημμυρικών φαινομένων:

  • Επ.Ο. Καλαμπάκας - Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων - ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ») έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων.
  • Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωση του με το 28ο χλμ. της Επ.Ο. Καλαμπάκας-Χρυσομηλιάς, έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
  • Επ.Ο. Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου από το 35ο χλμ έως το 55ο χλμ αυτής.
  • Επ.Ο. Καλαμπάκας-Καστανιάς από το 20ο χλμ (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για οχήματα άνω των 5t.
  • Πεζογέφυρες «Αγίου Κων/νου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για προσοχή, καθώς τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρχει πιθανότητα νέων προβλημάτων ενώ η παρακολούθηση της στάθμης των ποταμών συνεχίζεται.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

