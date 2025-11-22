Κέρκυρα: Βέβηλοι σύλησαν δεκάδες τάφους και έκλεψαν τους σταυρούς - Σε σοκ ένα ολόκληρο χωριό

Κέρκυρα: Βέβηλοι σύλησαν δεκάδες τάφους και έκλεψαν τους σταυρούς - Σε σοκ ένα ολόκληρο χωριό
Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου, ενός χωριού στη νότια Κέρκυρα, όταν έκθαμβοι διαπίστωσαν ότι ιερόσυλοι είχαν βεβηλώσει το νεκροταφείο του χωριού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, άγνωστος δράστης ή δράστες προκάλεσαν φθορές σε δεκάδες μνήματα από τα οποία αφαίρεσαν μπρούντζινους σταυρούς, καντήλια και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας σοκ σε όλο το χωριό.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες σε έλεγχο που έκαναν οι κάτοικοι εντός του νεκροταφείου διαπίστωσαν ότι έχουν αφαιρεθεί οι μπρούτζινοι σταυροί από δεκάδες μνήματα -πάνω από 100-, ενώ σε δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν σοβαρές φθορές στα μάρμαρα σε δύο τάφους.

Σύμφωνα αυτόπτες μάρτυρες δεν υπάρχει τάφος με μπρούτζινους σταυρούς που να μην λεηλατήθηκε.

Ήδη για το αποτρόπαιο συμβάν έχει ενημερωθεί η Αστυνομία και διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών.

