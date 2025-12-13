Κύπρος: Κρεμάστηκε 23χρονος κρατούμενος μέσα στο κελί του - Θα αποφυλακιζόταν σε 10 ημέρες

Αναστάτωση, αλλά και πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει στην Κύπρο ο θάνατος ενός νεαρού κρατουμένου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του, μόλις 10 ημέρες πριν αποφυλακιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Cyprus Times, η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 23χρονου Abdul Kader Almfalani, από τη Συρία και πατέρα δύο παιδιών, διαπίστωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από απαγχονισμό διά βρόγχου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται εντός κι εκτός φυλακών ώστε να αποκαλυφθεί τι ήταν εκείνο που τον οδήγησε στην αυτοχειρία, με το γεγονός ότι θα αποφυλακιζόταν σε λίγες ημέρες να προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το philenews, ερευνάται πως ο συγκρατούμενός του δεν πήρε είδηση για την αυτοκτονία του. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα στην πτέρυγα όπου κρατείτο ο 23χρονος επιτρέπεται η χρήση σεντονιών και εξετάζεται γιατί δεν είχαν ληφθεί μέτρα που να αποτρέπουν τέτοιες απονενοημένες πράξεις.

Επίσης ερευνώνται περιστατικά που συνέβησαν πρόσφατα σε σχέση με τον νεαρό κατάδικο αλλά και θα ληφθούν καταθέσεις από τους δικούς του που τον επισκέπτονταν για να διαπιστωθεί κατά πόσον είχε εκφραστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο που θα παρέπεμπε σε μια τόσο ακραία ενέργεια.

Στις κεντρικές φυλακές βρέθηκε ο Κύπριος Yπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος, ο οποίο συναντήθηκε επίσης για το θέμα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αμέσως μετά εξήγγειλε άμεσες παρεμβάσεις που αφορούν στην αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, καθώς και την αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου.