Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

Η σειρά του ΑΝΤ1 θα ρίξει αυλαία για το 2025…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι μία από τις επιτυχημένες σειρές της χρονιάς, που κρατά καθημερινά συντροφιά στο κοινό. Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 θα κάνει μία μικρή παύση για τις γιορτές, με το τελευταίο επεισόδιο για το 2025 να προβάλλεται την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές και η αγωνία «χτυπά» κόκκινο!

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μια βραδιά γεμάτη έρωτα γεφυρώνει τελικά την απόσταση που χώριζε την Αλίκη και τον Άρη και δημιουργεί προσδοκίες για πολλά περισσότερα. Ο Πέτρος, παγιδευμένος στην απελπισία, ρισκάρει τα πάντα για να βρει χρήματα και να φύγει για την Κωνσταντινούπολη. Ο Διονύσης συνεχίζει το σκοτεινό σχέδιο της εκδίκησής του, κλέβοντας ρούχα της Αλίκης για να στήσει την τελευταία παγίδα του. Η ψυχική ισορροπία της Ελπίδας δεν είναι απλά ανησυχητική, αλλά τρομοκρατεί τον Ιορδάνη, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Αλέξανδρο ότι η γυναίκα του δεν είναι στα καλά της. Ένα κρούσμα χολέρας στον προσφυγικό οικισμό προκαλεί πανικό. Τα νέα φτάνουν στον Χατζημήτρο, ο οποίος εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να τους αποτελειώσει. Η Κυβέλη παρακολουθεί την Αλίκη με τον Άρη και ανακαλύπτει το μυστικό κελί, στο οποίο βρίσκεται φυλακισμένος ο Ρήγας.

Ο Ρήγας, φυλακισμένος ακόμα, προσπαθεί να πείσει την Κυβέλη να τον ξεκλειδώσει και να τον αφήσει να φύγει. Εκείνη, παρόλο που ανησυχεί για την υγεία του, δεν το αποφασίζει. Του κάνει, όμως, πρόταση για μια καινούργια συμφωνία, διαφορετική από της Αλίκης, η οποία τον συμφέρει πολύ περισσότερο. Ο Χαραλάμπης, κάπως καθησυχασμένος, ενημερώνει τους συμπατριώτες του πως δεν υπάρχει άλλο κρούσμα χολέρας και πως μάλλον ξεπέρασαν τον μεγάλο κίνδυνο. Αυτή την πληροφορία μεταφέρει ο Νώντας στον Χατζημήτρο, ο οποίος του ζητάει να μολύνει τα λύματα των προσφύγων… Ο Άρης και η Αλίκη κάνουν έρωτα, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος πλησιάζει την μάρτυρα που θα μπορούσε να καταστρέψει τον Ρήγα με την κατάθεσή της. Η Δούκισσα προτείνει στην Δέσποινα να την βοηθήσει να φύγει για το εξωτερικό και να σπουδάσει εκεί. Η Μελίνα, έτοιμη για όλα, προσπαθεί να παρασύρει τον Χαραλάμπη και να τον μπλέξει στο σχέδιο της…

grand-hotel-osa-8a-doyme-sta-teleytaia-epeisodia-ths-xronias-1.jpg

ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η Αλίκη με τον Άρη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν, όμως και οι δυο παραμένουν μπερδεμένοι κι αμήχανοι, ενώ ο Πέτρος ψάχνει την Βενετώ Ερζέογλου στην Κωνσταντινούπολη και ο Ρήγας, κλεισμένος στο υπόγειο κελί, παλεύει να κρατηθεί ζωντανός. Η Φρίντα πηγαίνει να βρει τον Βλάσση, ο οποίος δεν μπορεί να κρύψει τον έρωτά του για εκείνη. Η καταρρακτώδης βροχή θα εγκλωβίσει τον Χαραλάμπη και την Μελίνα κάτω από την ίδια στέγη, δίνοντας στην Μελίνα την τέλεια ευκαιρία να παγιδέψει τον Χαραλάμπη, την ίδια στιγμή που η Θεώνη τον ψάχνει με αγωνία και ο Μάρκος τους παρακολουθεί. Ο Διονύσης δίνει τα ρούχα της Αλίκης στην Νάντια πιστεύοντας ότι έχει σκεφτεί το τέλειο σχέδιο, όμως ο πίνακας που έχει κρύψει στην αποθήκη θα τον προδώσει και θα κινήσει τις υποψίες τόσο της Κυβέλης όσο και του Άρη.

Η υγεία του Ρήγα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η Κυβέλη πιέζει την Αλίκη να τον απελευθερώσει. Ωστόσο η Αλίκη παραμένει αδιάλλακτη, αποφασισμένη να τον αναγκάσει να υπογράψει πρώτα την ακύρωση του γάμου τους και την επιστροφή του ξενοδοχείου στα χέρια της οικογένειάς της. Η επιλογή μένει στον Ρήγα, αν θα πεθάνει φυλακισμένος ή θα ζήσει χάνοντας το παιχνίδι. Η τακτική της Αλίκης, όμως, δεν την φέρνει σε ρήξη μόνο με την μητέρα της, αλλά και με τον Άρη, ο οποίος θέλει τον Ρήγα ζωντανό να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Παράλληλα και η υγεία του Άρη επιδεινώνεται δραματικά και εγείρει σοβαρές ανησυχίες. Οι τύψεις του Χαραλάμπη που πρόδωσε την Θεώνη, τον οδηγούν στο ποτό και τα πράγματα δείχνουν ότι η απιστία του δεν θα μένει για πολύ ακόμα κρυφή. Ο Πέτρος βρίσκει τη Βενετώ Ερζέογλου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία του αποκαλύπτει τρομακτικές λεπτομέρειες για τη σφαγή στη Σμύρνη και τον ρόλο του Ρήγα σε αυτή. Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρει να την πείσει να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει εναντίον του.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και η Αλίκη τρέχει να ζητήσει βοήθεια. Ένα φίλος του Διονύση, χειρουργός, τον αναλαμβάνει, χωρίς να ξέρει αν τελικά θα καταφέρει να τον σώσει. Ο Χαραλάμπης, μη αντέχοντας τις τύψεις, παίρνει την μεγάλη απόφαση και αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στην Θεώνη… πως δηλαδή κοιμήθηκε με την Μελίνα. Έντρομος ο Ιορδάνης ακούει τον ψυχίατρο να του λέει πως χρησιμοποιεί το λίθιο ως αγωγή στους ψυχοπαθείς… κι αυτό τον κάνει να σκεφτεί έναν τρόπο να εκθέσει την Ελπίδα μπροστά στα μάτια όλης της οικογένειας! Ο Πέτρος φτάνει στην Αθήνα αποφασισμένος για τα πάντα. Είναι πια έτοιμος να μιλήσει στην Αλίκη, αλλά και να κάνει τον Ρήγα – και όχι μόνο – να πληρώσει για όσα έχει κάνει. Η Δούκισσα αποκαλύπτει τα σχέδια της Δέσποινας στον Νικόλα, πως δηλαδή ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα λαμβάνει ο Χρόνης που του αποκαλύπτει το μέρος που είναι φυλακισμένος ο Ρήγας. Λίγο πριν την Αστυνομία θα φτάσει εκεί η Αλίκη και θα βρει τον Ρήγα αιμόφυρτο, θύμα πυροβολισμού… Όλες οι υποψίες για το έγκλημα πέφτουν πάνω της, αλλά η συνάντησή της με τον Πέτρο θα τα «σβήσει» όλα…

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν χωράφια πεθαμένων - Αγροτοσυνδικαλιστής είχε εμπλέξει και την πεθερά του

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Διδυμίδες: Τα μάτια στον ουρανό - Πλησιάζει η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων

14:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία με διαπραγματεύσεις ή χωρίς», λέει η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Επίθεση» Ασλανίδη σε Γκαγκάτση για Λανουά - Η απάντηση του προέδρου της ΕΠΟ

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή απάτη! Μηνύματα SMS και emails που χρησιμοποιούν το όνομα του Δήμου Αθηναίων

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αποκαλύπτω ποιος με ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις απειλές του «Φραπέ», Γιώργου Ξυλούρη κατά της ζωής της

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Συνάντηση Σλοτ με Σαλάχ

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Χωρίς επεισόδια το συλλαλητήριο - Βίντεο

14:20LIFESTYLE

Χαμός στο First Dates για το ποιος θα πληρώσει: Η Άντα σηκώθηκε και έφυγε!

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αταίριαστοι συνεχάρησαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη με Euro 2004 και «Πειρατικό»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 44χρονος ερασιτέχνης ψαράς στο νοσοκομείο - Τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρεκόρ τηλεθέασης έκανε στο κανάλι της Βουλής η Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ με «Φραπέ» και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σχεδόν 600.000 Έλληνες παρακολουθούσαν επί ώρες!

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα και διαφάνεια στον νέο αιώνα - Το ποδόσφαιρο μας ενώνει»

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ σε ηλικία 82 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρεκόρ τηλεθέασης έκανε στο κανάλι της Βουλής η Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ με «Φραπέ» και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σχεδόν 600.000 Έλληνες παρακολουθούσαν επί ώρες!

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

13:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χωρίς τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα να παραπεμφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη δικαιοσύνη ο «Φραπές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ