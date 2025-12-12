Πολωνία: Περισσότεροι από 180 μετανάστες εισήλθαν παράνομα στη χώρα μέσω κρυφής σήραγγας

Περισσότεροι από 180 μετανάστες εισήλθαν στην Πολωνία μέσω κρυφής σήραγγας σε δάσος στα σύνορα με το Λευκορωσία, δήλωσαν σήμερα συνοριοφύλακες.

Περίπου 130 εξ αυτών τέθηκαν υπό κράτηση στην Πολωνία αφού το πέρασμα ανακαλύφθηκε την Πέμπτη (11/12), αλλά οι υπόλοιποι καταζητούνται, δήλωσε σε ανακοίνωση η πολωνική συνοριοφυλακή.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν βίντεο με τη σήραγγα, με ύψος μόλις 1,5 μέτρου, για τη στήριξη της οποίας χρησιμοποιήθηκαν ξύλινοι πάσσαλοι και μεταλλικές ράβδοι.

No i mamy hit: 180 migrantów przez wykopany tunel przedostało się do Polski.

Funkcjonariusze SG ujawnili w czwartek podkop pod linią polsko-białoruskiej granicy w okolicach Narewki na Podlasiu.

Dzięki systemom elektronicznym SG szybko ustaliła, że tunelem w krótkim czasie… pic.twitter.com/004UmWhFpI — Ekonomat (@ekonomat_pl) December 12, 2025

Μεταναστευτική κρίση στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Η Πολωνία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταναστευτική κρίση στα σύνορά της με τη Λευκορωσία από το 2021.

Έχει κατηγορήσει τη Λευκορωσία και τη Μόσχα, σύμμαχο του Μινσκ, ότι συνωμοτούν για να αποσταθεροποιήσουν την Πολωνία ενθαρρύνοντας ανθρώπους, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, να διασχίσουν τα σύνορα.

?? Polish border guards have discovered a tunnel used by illegal migrants on the Polish-Belarusian border.



130 migrants were detained.



The tunnel stretches several dozen metres, running beneath the border fence and a technical road, Polish border guards report. pic.twitter.com/uljNsqsmNy — Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2025

Η Λευκορωσία και η Ρωσία έχουν κατ’ επανάληψη αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες.

Τέταρτη σήραγγα που ανακαλύφθηκε φέτος

Η συνοριοφυλακή δήλωσε ότι επρόκειτο για την τέταρτη σήραγγα που ανακάλυψε φέτος στην περιοχή Ποντλάσκιε.

Φρουροί έθεσαν υπό κράτηση έναν 69χρονο Πολωνό και έναν 49χρονο Λιθουανό που είχαν φθάσει στην περιοχή για να παραλάβουν τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η «κρυμμένη είσοδος στο δάσος βρισκόταν περίπου 50 μέτρα (από τον συνοριακό φράκτη) στη λευκορωσική πλευρά των συνόρων, ενώ η έξοδος βρισκόταν περίπου 10 μέτρα από τον φράκτη στην πολωνική πλευρά», δήλωσε η συνοριοφυλακή.

Αξιωματικοί χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά συστήματα για να δουν πόσοι άνθρωποι πέρασαν, ενώ ο στρατός και η αστυνομία συμμετέχουν στις έρευνες για τους μετανάστες που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, ανέφερε η συνοριοφυλακή.

Η Πολωνία άρχισε την κατασκευή του συνοριακού της φράκτη, μήκους 180 χιλιομέτρων, το 2022.

