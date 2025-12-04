Eurofighter και στρατιώτες στην Πολωνία ανέπτυξε η Γερμανία - Αντίδραση στα ρωσικά drones

Στρατιώτες συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας για τον εορτασμό της 70ής επετείου της Bundeswehr στο Βερολίνο, Γερμανία, Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025.

Η Γερμανία ανέπτυξε πέντε μαχητικά Eurofighter και περίπου 150 στρατιώτες στην πόλη Μάλμπορκ της Πολωνίας για να βοηθήσουν στην προστασία του εναέριου χώρου της χώρας αυτής, μετά την είσοδο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε η γερμανική Πολεμική Αεροπορία.

Πολωνικά F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά AWACS και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ σηκώθηκαν για να καταρρίψουν τους δρόνους που μπήκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας έβαλε με πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία αρνείται κάθε ευθύνη για το συμβάν.

Τα γερμανικά Eurofighter δραστηριοποιούνται σο πλαίσιο της αποστολής Eastern Sentry του ΝΑΤΟ και θα σταθμεύουν στο Μάλμπορκ μέχρι τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τη Λουφτβάφε. Το Μάλμπορκ απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από το Γκντανσκ και 80 χλμ. από τον ρωσικό θύλακα του Καλίλινγκραντ.

«Με την αποστολή αυτή, στέλνουμε άλλο ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στη γειτονική Πολωνία και στο ΝΑΤΟ συνολικά», είπε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Χόλγκερ Νόιμαν.

Η Γερμανία έχει αναπτύξει μαχητικά Eurofighter και στη Ρουμανία, για να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης με τη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης