Γερμανία: Αναπτύσσει αντιαεροπορικά συστήματα Arrow για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων

Η Γερμανία έγινε σήμερα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα αναπτύξει τα αντιαεροπορικά συστήματα Arrow, που έχουν κατασκευαστεί για να αναχαιτίζουν μέσου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους, όπως είναι ο ρωσικός πύραυλος Oreshnik, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί ως αυξανόμενη απειλή από τη Μόσχα.

Το σταθερό σύστημα Arrow, επιχειρώντας σ’ ένα ύψος που υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα, εκτός της γήινης ατμόσφαιρας, με εμβέλεια 2.400 χιλιομέτρων, συμπληρώνει συστήματα αεράμυνας μικρότερης εμβέλειας όπως τα Patriot και IRIS-T, τα οποία είναι τοποθετημένα σε φορτηγά.

Ορισμένες χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της εν λόγω τεχνολογίας, από τότε που το σύστημα Arrow βοήθησε στην αποτροπή των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με την IAI (Israel Aerospace Industries).

Η τελετή έγινε σε αεροπορική βάση στο Χολζντόρφ, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Βερολίνου.

«Δεν προστατεύουμε μόνο τους εαυτούς μας»

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, τόνισε την αξία του συστήματος για την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία του πληθυσμού και των υποδομών.

«Με αυτή την στρατηγική δυνατότητα, που είναι μοναδική μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων μας, εξασφαλίζουμε τον κύριο μας ρόλο στην καρδιά της Ευρώπης» ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωση του. «Συνεπώς δεν προστατεύουμε μόνο τους εαυτούς μας , αλλά και τους εταίρους μας. Κατ αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ και επιτυγχάνουμε έναν στόχο του ΝΑΤΟ».

Η Γερμανία στοχεύει να έχει ένα σύστημα, το οποίο είναι σχεδιασμένο να καλύπτει ολόκληρη τη χώρα και θα αναπτυχθεί σε τρείς τοποθεσίες, στο βόρειο, νότιο και κεντρικό τμήμα της χώρας και θα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το 2030.

Οι ρωσικοί πύραυλοι μέσου βεληνεκούς «πρωταρχική απειλή» για το Βερολίνο

Το σύστημα Arrow μπορεί να εντοπίζει και να αναχαιτίζει τους εισερχόμενους πυραύλους με βεληνεκές μεγαλύτερο των 1.000 χιλιομέτρων, που εκτοξεύονται από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα κρίσιμο κενό στην εδαφική άμυνα της χώρας.

Το Arrow που αναπτύχθηκε από την ισραηλινή αεροδιαστημική εταιρεία Israel Aerospace Industries (IAI) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πυραυλικής Άμυνας των ΗΠΑ, αποτελεί το ανώτερο επίπεδο της πυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, μαζί με τον Iron Dome (Σιδηρού Θόλο) , ο οποίος εξουδετερώνει απειλές μικρής εμβέλειας.

Η Γερμανία αγόρασε το σύστημα Arrow το 2023, συνολικού κόστους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς θεωρεί τους πυραύλους μέσου βεληνεκούς της Ρωσίας ως πρωταρχική απειλή για τον πληθυσμό και τις κρίσιμες υποδομές της.

Αντιθέτως, οι ρωσικοί πύραυλοι μικρότερου βεληνεκούς Iskander που έχουν αναπτυχθεί στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, περίπου 500 χιλιόμετρα από το Βερολίνο, θεωρούνται ως απειλή που κυρίως μπορεί να αντιμετωπισθεί από τις μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά έχει μεταφέρει την πρώτη γραμμή της άμυνας σε χώρες όπως η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής. Ωστόσο η Γερμανία παραμένει βασικός χώρος αναμέτρησης σε περίπτωση σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης