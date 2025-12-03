Γερμανία: Αναπτύσσει αντιαεροπορικά συστήματα Arrow για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε την αξία του συστήματος για την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία του πληθυσμού και των υποδομών

Newsbomb

Γερμανία: Αναπτύσσει αντιαεροπορικά συστήματα Arrow για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων

Φωτ. Αρχείου - To αντιπυραυλικό σύστημα Arrow σε χρήση στο Ισραήλ 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γερμανία έγινε σήμερα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα αναπτύξει τα αντιαεροπορικά συστήματα Arrow, που έχουν κατασκευαστεί για να αναχαιτίζουν μέσου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους, όπως είναι ο ρωσικός πύραυλος Oreshnik, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί ως αυξανόμενη απειλή από τη Μόσχα.

Το σταθερό σύστημα Arrow, επιχειρώντας σ’ ένα ύψος που υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα, εκτός της γήινης ατμόσφαιρας, με εμβέλεια 2.400 χιλιομέτρων, συμπληρώνει συστήματα αεράμυνας μικρότερης εμβέλειας όπως τα Patriot και IRIS-T, τα οποία είναι τοποθετημένα σε φορτηγά.

Ορισμένες χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της εν λόγω τεχνολογίας, από τότε που το σύστημα Arrow βοήθησε στην αποτροπή των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με την IAI (Israel Aerospace Industries).

Η τελετή έγινε σε αεροπορική βάση στο Χολζντόρφ, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Βερολίνου.

«Δεν προστατεύουμε μόνο τους εαυτούς μας»

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, τόνισε την αξία του συστήματος για την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία του πληθυσμού και των υποδομών.

«Με αυτή την στρατηγική δυνατότητα, που είναι μοναδική μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων μας, εξασφαλίζουμε τον κύριο μας ρόλο στην καρδιά της Ευρώπης» ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωση του. «Συνεπώς δεν προστατεύουμε μόνο τους εαυτούς μας , αλλά και τους εταίρους μας. Κατ αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ και επιτυγχάνουμε έναν στόχο του ΝΑΤΟ».

Η Γερμανία στοχεύει να έχει ένα σύστημα, το οποίο είναι σχεδιασμένο να καλύπτει ολόκληρη τη χώρα και θα αναπτυχθεί σε τρείς τοποθεσίες, στο βόρειο, νότιο και κεντρικό τμήμα της χώρας και θα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το 2030.

Οι ρωσικοί πύραυλοι μέσου βεληνεκούς «πρωταρχική απειλή» για το Βερολίνο

Το σύστημα Arrow μπορεί να εντοπίζει και να αναχαιτίζει τους εισερχόμενους πυραύλους με βεληνεκές μεγαλύτερο των 1.000 χιλιομέτρων, που εκτοξεύονται από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα κρίσιμο κενό στην εδαφική άμυνα της χώρας.

Το Arrow που αναπτύχθηκε από την ισραηλινή αεροδιαστημική εταιρεία Israel Aerospace Industries (IAI) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πυραυλικής Άμυνας των ΗΠΑ, αποτελεί το ανώτερο επίπεδο της πυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, μαζί με τον Iron Dome (Σιδηρού Θόλο) , ο οποίος εξουδετερώνει απειλές μικρής εμβέλειας.

Η Γερμανία αγόρασε το σύστημα Arrow το 2023, συνολικού κόστους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς θεωρεί τους πυραύλους μέσου βεληνεκούς της Ρωσίας ως πρωταρχική απειλή για τον πληθυσμό και τις κρίσιμες υποδομές της.

Αντιθέτως, οι ρωσικοί πύραυλοι μικρότερου βεληνεκούς Iskander που έχουν αναπτυχθεί στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, περίπου 500 χιλιόμετρα από το Βερολίνο, θεωρούνται ως απειλή που κυρίως μπορεί να αντιμετωπισθεί από τις μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά έχει μεταφέρει την πρώτη γραμμή της άμυνας σε χώρες όπως η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής. Ωστόσο η Γερμανία παραμένει βασικός χώρος αναμέτρησης σε περίπτωση σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Τροχαίο με ανατροπή αγροτικού στην Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Καταπέλτης ο εισαγγελέας: «Γνώριζε τις πράξεις του» ο δράστης

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Ματς «κλειδί» με τον Ατρόμητο, κοιτάμε και για χαφ» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση Ρομά κατά διανομέα - Αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν - Άμεσες συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

20:24ΚΑΙΡΟΣ

Η «επέλαση» της κακοκαιρίας: Προσομοίωση δείχνει πώς θα εξελιχθεί μέχρι και το Σάββατο - Πού και πότε θα χτυπήσει σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλάκιση 30 μηνών σε Τούρκο υπήκοο - Μετέφερε απαγορευμένα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά 0-0: Ο αγώνας της Λεωφόρου για το Κύπελλο Ελλάδας

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Λιποθυμία Βρετανίδας δημοσιογράφου σε ζωντανή μετάδοση πριν τον αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών Αγγλία - Γκάνα

20:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε η μητέρα των Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική δολοφονία στην Ιταλία: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της - Αναζητείται ο δράστης

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Πατρών-Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας - Βίντεο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Στη φόρα τα άπλυτα του Κένεντι: Τι αποκάλυψε ο πρώην της δημοσιογράφου με την οποία είχε σχέση

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν και οι φόροι μειώνονται - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πιο σύνθετη μεταρρύθμιση

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αναπτύσσει αντιαεροπορικά συστήματα Arrow για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στιγμή της άφιξης του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε Live την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες «κλείδωσε» το GFS - Στο επίκεντρο η Αττική

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: «Πολύ τρομακτικές» οι ουκρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα ανοιχτά της Τουρκίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι, νεκρή 75χρονη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 9 Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

20:24ΚΑΙΡΟΣ

Η «επέλαση» της κακοκαιρίας: Προσομοίωση δείχνει πώς θα εξελιχθεί μέχρι και το Σάββατο - Πού και πότε θα χτυπήσει σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

16:29LIFESTYLE

Ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό - Οι φωτογραφίες με Μενεγάκη, Λάτσιο και σύσσωμη την οικογένεια

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: Ο Ρώσος κρυπτομεγιστάνας και η σύζυγός του έβλεπαν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται από τους απαγωγείς

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Ηράκλειο: Στο αυτόφωρο ζευγάρι για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και αύριο Πέμπτη! Νέα 24ωρη απεργία των αυτοκινητιστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ