«Κάζο» για τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις: Τους έκλεψαν 20.000 σφαίρες - Τις μετέφερε ιδιώτης

Ένα φορτηγό σταθμευμένο σε αφύλακτο πάρκινγκ αρκούσε για να εκτεθούν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις σε ένα πρωτοφανές «κάζο», καθώς άγνωστοι άρπαξαν 20.000 σφαίρες που μετέφερε ιδιώτης «εργολάβος» του στρατού, αποκαλύπτοντας ότι τα... φιλόδοξα σχέδια για τον ρόλο του γερμανικού στρατού τα επόμενα χρόνια έχουν πολύ μακρύ δρόμο για να υλοποιηθούν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, άγνωστοι αφαίρεσαν τα πυρομαχικά από φορτηγό που είχε σταθμεύσει σε πάρκινγκ ξενοδοχείου, τη νύχτα της 24ης Νοεμβρίου. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε την επόμενη ημέρα, όταν ο οδηγός έφτασε στον προορισμό του και διαπίστωσε ότι κιβώτια είχαν χαθεί.

?? Approximately 20,000 rounds of ammunition intended for the German Army (Bundeswehr) were stolen overnight last Monday and Tuesday from a civilian cargo truck parked in an unsecured lot in an industrial area near Burg, Saxony-Anhalt.



The shipment included about 10,000 live… pic.twitter.com/puKIzMjXdI — Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2025

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, οι δράστες πήραν

10.000 φυσίγγια 9 χιλιοστών για πιστόλια,

9.900 φυσίγγια για τα τυφέκια G36 και

15 χειροβομβίδες καπνού.

Η κλοπή τους χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρό συμβάν ασφαλείας», με εκπρόσωπο του υπουργείου Αμύνης να υπογραμμίζει ότι τέτοια πυρομαχικά «δεν πρέπει να καταλήξουν σε λάθος χέρια».

Παρά το ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «εκτεταμένη έρευνα» για τον εντοπισμό τόσο των πυρομαχικών όσο και των δραστών, δεν φαίνεται εύκολο να εντοπισθούν οι ληστές, και οι αρχές να ζητούν από το κοινό να δώσει τυχόν πληροφορίες.

Πήγε για ύπνο και άφησε τα πυρομαχικά στο πάρκινγκ

Το φορτίο πυρομαχικών μεταφερόταν από ιδιωτική εταιρεία logistics που συνεργάζεται με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και είχε ως προορισμό ένα στρατόπεδο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, ο οδηγός στάθμευσε το φορτηγό σε ανοικτό χώρο δίπλα σε ένα ξενοδοχείο και πήγε για... ύπνο, - ίσως τσιγκουνεύτηκε ακόμη και το να πληρώσει για φυλασσόμενο πάρκινγκ - αφήνοντας το όχημα χωρίς επίβλεψη, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Το επόμενο πρωί, όταν έφτασε στη μονάδα για να ξεφορτώσει, αντιλήφθηκε ότι είχαν αφαιρεθεί πολλά κιβώτια. Κάτι το οποίο προφανώς σημαίνει ότι το φορτηγό δεν είχε ούτε συναγερμό που θα χτυπούσε όταν το άνοιγαν.

Ψάχνουν τους ληστές και ζητούν πληροφορίες από το κοινό

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος εάν πρόκειται για μια ευκαιριακή κλοπή από κάποιους που απλά βρέθηκαν μπροστά σε ένα φορτηγό με στρατιωτικό ή ένα κύκλωμα του οργανωμένου εγκλήματος που εξετέλεσε ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο.

Μετά το περιστατικό πάντως στην Γερμανία έχει ξεκινήσει ένας «βαρύς δημόσιος διάλογος» για την εξάρτηση της Bundeswehr από ιδιώτες εργολάβους στη μεταφορά πυρομαχικών αλλά και τον ελλιπή έλεγχο εφαρμογής των συμβάσεων. Ο οποίος εκθέτει τόσο τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας όσο και τους πολιτικούς τους προϊσταμένους.

Διαβάστε επίσης