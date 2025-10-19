Γερμανία: Έξι στους δέκα Γερμανούς αντιτίθενται σε στρατιωτική θητεία με κλήρωση

Όπως προκύπτει από δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί εσφαλμένη τη χρήση συστήματος κλήρωσης που θα καθόριζε ποιοι θα καλούνταν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους.

Newsbomb

Γερμανία: Έξι στους δέκα Γερμανούς αντιτίθενται σε στρατιωτική θητεία με κλήρωση
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πλειοψηφία των Γερμανών, που ερωτήθηκαν σε δημοσκόπηση, αντιτίθενται στην ιδέα κλήρωσης που θα καθόριζε ποιοι επιλέξιμοι για στράτευση θα καλούνταν να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξετάζει την επαναφορά μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, η οποία είχε ανασταλεί το 2011, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ρωσική απειλή και να ενισχύσει την Bundeswehr (τις ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας) σύμφωνα με τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ.

Όπως προκύπτει από δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί εσφαλμένη τη χρήση συστήματος κλήρωσης που θα καθόριζε ποιοι θα καλούνταν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους.

Ένας στους πέντε ερωτηθέντες έκρινε πως θα ήταν σωστό να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα κλήρωσης για τον σκοπό αυτόν. Περίπου το 11% δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει και το 8% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε στην εφημερίδα Bild πως εναπόκειται στη Bundestag (στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο) η απόφαση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Η στρατιωτική θητεία θα πρέπει να βασίζεται στην εθελοντική κατάταξη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, συμπλήρωσε. Ωστόσο, υπογράμμισε πως μια ευρεία στρατολόγηση στη Γερμανία δεν θα περνούσε απαρατήρητη στη Ρωσία και θα λειτουργούσε ως μέσο αποτροπής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:43ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Έξι στους δέκα Γερμανούς αντιτίθενται σε στρατιωτική θητεία με κλήρωση

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ξεκίνησαν οι εργασίες για ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία - Ερζεγοβίνη: Νέα ηγεσία για την σερβική δημοκρατία της Βοσνίας

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποιούν τη Χαμάς «Είχαμε πληροφορίες για επιθέσεις κατά αμάχων» - Θα ήταν παραβίαση της Συμφωνίας

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε η «μαμά του Εράσμους» - Η ακαδημαϊκός που ενέπνευσε εκατομμύρια νέους

01:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων - Μεταφέρονται για ταυτοποίηση

01:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απελαύνουν τους επιζώντες της στρατιωτικής επιχείρησης κατά ναρκοϋποβρυχίου στην Καραϊβική

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα καθυστερεί την παράδοση των λειψάνων ομήρων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 17 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου - Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονέσκ»

23:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες

23:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία σε απογευματινή τους έξοδο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε δύο σορούς από τη Χαμάς

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βάφτηκε η… μισή διάβαση πεζών επειδή είχε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

23:42ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Χειροπέδες σε πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία – Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή λόγω Ποδηλατικού Γύρου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. και μοτοσικλέτας - Ένας τραυματίας

23:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ποτέ δεν είναι αργά»: Γυναίκα 76 και άνδρας 81 ετών παντρεύτηκαν και συγκινούν το διαδίκτυο

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ - Νετανιάχου: «Θα θέσω ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές του 2026»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

23:42ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Χειροπέδες σε πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία – Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου

04:43ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Έξι στους δέκα Γερμανούς αντιτίθενται σε στρατιωτική θητεία με κλήρωση

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονέσκ»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε στα 2' όταν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα - Οι αντιδράσεις παρουσιαστών του ΣΚΑΪ

11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ξεκάθαρη πρωτιά στην πρωινή αρένα – Οι «Αταίριαστοι» μπαίνουν σφήνα στη ψυχαγωγία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

23:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ποτέ δεν είναι αργά»: Γυναίκα 76 και άνδρας 81 ετών παντρεύτηκαν και συγκινούν το διαδίκτυο

18:47WHAT THE FACT

Η «ηγεμονία» των κινητών τηλεφώνων πλησιάζει στο τέλος της - Ποια τεχνολογία θα τα αντικαταστήσει

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γήπεδο

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

23:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ