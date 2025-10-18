Γερμανία -Δημοσκόπηση: Το AfD φτάνει σε νέο υψηλό - Προηγείται του CDU/CSU

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, στο βάθος, κάθεται πίσω από την Άλις Βάιντελ, συν-επικεφαλής του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2025 στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Στην τελευταία δημοσκόπηση του Insa για την εκλογική δύναμη των γερμανικών κομμάτων, το AfD καταγράφει ποσοστό-ρεκόρ 27%, αυξάνοντας τη διαφορά στις δύο μονάδες από το CDU/CSU.

Το AfD έφτασε σε νέο υψηλό στην εβδομαδιαία δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Insa για την "Bild am Sonntag".

Το ποσοστό αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 27% στην κυριακάτικη τάση, όπως ανέφερε η εφημερίδα το Σάββατο.

Αυτό τοποθετεί το AfD σταθερά μπροστά από το CDU/CSU από τις 20 Σεπτεμβρίου, το οποίο επίσης κέρδισε μία μονάδα, φτάνοντας το 25%.

Το ποσοστό του σοσιαλιστικού SPD παρέμεινε αμετάβλητο στο 14%. Οι Πράσινοι χάνουν μία μονάδα, φτάνοντας το 11%.

Το Αριστερό Κόμμα παραμένει στο 11%, το BSW και το FDP στο 4%. Τ