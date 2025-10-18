Γερμανία -Δημοσκόπηση: Το AfD φτάνει σε νέο υψηλό - Προηγείται του CDU/CSU
Στις δύο αυξάνεται η διαφορά του AfD από το CDU/CSU, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που θα δημοσιευθεί την Κυριακή
Στην τελευταία δημοσκόπηση του Insa για την εκλογική δύναμη των γερμανικών κομμάτων, το AfD καταγράφει ποσοστό-ρεκόρ 27%, αυξάνοντας τη διαφορά στις δύο μονάδες από το CDU/CSU.
Το AfD έφτασε σε νέο υψηλό στην εβδομαδιαία δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Insa για την "Bild am Sonntag".
Το ποσοστό αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 27% στην κυριακάτικη τάση, όπως ανέφερε η εφημερίδα το Σάββατο.
Αυτό τοποθετεί το AfD σταθερά μπροστά από το CDU/CSU από τις 20 Σεπτεμβρίου, το οποίο επίσης κέρδισε μία μονάδα, φτάνοντας το 25%.
Το ποσοστό του σοσιαλιστικού SPD παρέμεινε αμετάβλητο στο 14%. Οι Πράσινοι χάνουν μία μονάδα, φτάνοντας το 11%.
Το Αριστερό Κόμμα παραμένει στο 11%, το BSW και το FDP στο 4%. Τ