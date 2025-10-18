Πώς μια ψεύτικη ανάρτηση γίνεται viral: Τραμπ για Μερτς: «Ποιος στο καλό είναι αυτός ο τύπος;»

Μια ανάρτηση που φέρεται να έχει κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η οποία χλευάζει τον καγκελάριο Μερτς κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, είναι ψεύτικη.

«Ποιος στο καλό είναι αυτός ο τύπος;» Η ανάρτηση αυτή συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Φέρεται να προέρχεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη δική του πλατφόρμα, «Truth Social». Ο Τραμπ ήταν επίσης παρών στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης αυτής της φερόμενης ανάρτησης του Τραμπ κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης —συχνά με σαρδόνια σχόλια που απευθύνονται στον καγκελάριο Μερτς.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έκανε στην πραγματικότητα τόσο ασεβή σχόλια για τον Μερτς, όπως ανέφερε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων DPA.

Καταρχάς, δεν υπάρχει τέτοια ανάρτηση στο προφίλ του Τραμπ στην πλατφόρμα "Truth Social".

Η ανάρτηση στο στιγμιότυπο οθόνης φέρει ημερομηνία 14 Οκτωβρίου. Ενώ ο Τραμπ κοινοποίησε αρκετές αναρτήσεις στην πλατφόρμα του στις 14 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένης μιας σχετικά με τη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ, καμία από αυτές δεν αφορά αποκλειστικά τον Καγκελάριο Μερτς.

Απεικονίζεται μόνο σε μια ομαδική φωτογραφία με όλους τους άλλους συμμετέχοντες στη συνάντηση. Τα αρχεία του Διαδικτύου επίσης δεν παρέχουν καμία απόδειξη ότι αυτή η ανάρτηση υπήρξε και ότι έκτοτε έχει διαγραφεί.

Ο χρήστης που κυκλοφόρησε αυτό το στιγμιότυπο στην πλατφόρμα X έγραψε επίσης σε μια ανάρτηση ότι είχε «κάνει ένα μικρό ψέμα».

Πηγή: tagesschau