Ο γερμανικός στρατός αναμένει εντολές για να καταρρίπτει τα drones

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στο στρατό της να καταρρίπτει drones, σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild που αναδημοσιεύει το euraktiv.com, μετά τις πρόσφατες εισβολές drones σε όλη την Ευρώπη οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση των εντάσεων με τη Ρωσία.

Το Βερολίνο είχε ήδη ανακοινώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σχέδια για την ενίσχυση των συστημάτων άμυνας κατά των drones, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία. Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι, ανάμεσα στα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτει drones υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Ο στρατός θα πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει εάν ένα drone αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ή κρίσιμες υποδομές και άλλα μέτρα δεν επαρκούν, ανέφερε η εφημερίδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων θα μεταβιβαστεί στο υπουργείο Άμυνας. Αυτή τη στιγμή, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην αστυνομία.

Η Γερμανία, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, έχει αναφερθεί σε αύξηση των ύποπτων θεάσεων drone, συμπεριλαμβανομένης της Παρασκευής στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν κοντά στα σύνορα με τη Δανία, όπως επιβεβαίωσε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπίνε Σουέτερλιν-Βακ. Παρόμοια περιστατικά τις τελευταίες ημέρες ανάγκασαν το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων στη Δανία και τη Νορβηγία, με drone να έχουν επίσης θεαθεί πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο Εσωτερικών δεν επιβεβαίωσε το σχέδιο, αλλά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Rheinische Post, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι επιθυμεί να αναθεωρήσει τους νόμους για την ασφάλεια των αερομεταφορών, ώστε ο στρατός να μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία «ειδικά στην άμυνα κατά των drones».

«Δεν βρισκόμαστε μόνο σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά την στρατιωτική ασφάλεια, αλλά και την πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία στο σύνολό τους», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε από το κανάλι ειδήσεων Tagesschau, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι επί του παρόντος διεξάγονται διαβουλεύσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ομοσπονδιακού νόμου για την αστυνομία και την τροποποίηση του νόμου για την ασφάλεια της αεροπορίας. Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.

Πηγή: BILD, Euraktiv.com

