Πόσο προστατευμένα είναι τα ελληνικά αεροδρόμια σε επιθέσεις από drones

Τι αναφέρει ο Κωνσταντίνος Διαμαντάκος, προϊστάμενος στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας και Drones της Ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Newsbomb

Πόσο προστατευμένα είναι τα ελληνικά αεροδρόμια σε επιθέσεις από drones
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπάρχει έντονη ανησυχία στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία, οι οποίες αποδίδονται σε πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας. Αυτές οι επιθέσεις, που επηρέασαν και το αεροδρόμιο του Όσλο, αποκάλυψαν τα σοβαρά «τρύπες» στα συστήματα ασφαλείας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων και την έλλειψη ενός ενιαίου νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.

Ο Κωνσταντίνος Διαμαντάκος, προϊστάμενος στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας και Drones της Ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, τονίζει στην Καθημερινή ότι σε περιπτώσεις που εμφανίζεται ξαφνικά ένα σμήνος drones, η αντίδραση μπορεί να περιλαμβάνει είτε την αναστολή των πτήσεων είτε την ανακατεύθυνσή τους. Τα συστήματα anti-drone ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: αυτά που εντοπίζουν και παρακολουθούν drones και αυτά που μπορούν να τα εξουδετερώσουν μέσω τεχνικών jamming, θέμα που αγγίζει ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Γύρω από τα αεροδρόμια έχουν καθοριστεί γεωγραφικές ζώνες όπου η χρήση drones επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια. Ωστόσο, σήμερα δεν υπάρχει υποχρεωτικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που να επιβάλλει ενιαία μέτρα anti-drone σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς θέματα εθνικής ασφάλειας παραμένουν στην αρμοδιότητα κάθε χώρας.

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία προβλέπει επίσης γεωγραφικές ζώνες αποκλεισμού drones γύρω από αεροδρόμια και επιτρέπει τη λειτουργία συστημάτων ανίχνευσης και εξουδετέρωσής τους, ιδιαίτερα στα μεγάλα αεροδρόμια που συχνά έχουν και στρατιωτική χρήση, όπως τα Χανιά. Σε μικρότερα αεροδρόμια, οι δυνατότητες περιορίζονται στην παρακολούθηση και αναστολή λειτουργίας σε περίπτωση εντοπισμού drone.

Λόγω της ευαισθησίας του θέματος, οι πληροφορίες για τα συστήματα κατά των drones είναι περιορισμένες. Οι πρόσφατες προσπάθειες της Δανίας να αντιμετωπίσει τις συνεχείς παρενοχλήσεις από drones στις στρατιωτικές βάσεις και τα αεροδρόμια της δείχνουν ότι η πρόκληση για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ευρώπη είναι σημαντική και απαιτεί συνεργασία και αναβάθμιση τεχνολογικών και νομοθετικών μέτρων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονιστικός Μπακασέτας: «Συνδεδεμένη η ομάδα με την Ευρώπη, έχουμε μεγάλη ευθύνη»

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλη μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα - Χάρτες με τις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Ζαπορίζια: «Ο πυρηνικός τζόγος της Μόσχας πρέπει να σταματήσει»

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Wall Street «βλέπει» περαιτέρω άνοδο του ευρώ: «Οδεύει και πάνω από τα 1,20 δολάρια»

18:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Ελλάδα ο Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό – «Σαν αδερφός μου ο Λεσόρ»

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ - «Η πόλη πολιορκείται από Antifa»

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ποδοσφαιρική ομάδα δώρισε τα έσοδά της για τη βοήθεια θυμάτων πλημμυρών

18:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε και παίζει με Μπάγερν Μονάχου ο Τι Τζέι Σορτς!

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος για την κακοκαιρία: Ενημερωμένος χάρτης με τις περιοχές που θα βρέξει σφοδρά την Κυριακή

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο προστατευμένα είναι τα ελληνικά αεροδρόμια σε επιθέσεις από drones

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα - Τουλάχιστον 51 νεκροί από τα ξημερώματα του Σαββάτου

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο «Λιτλ Τζέι» ο άνθρωπος που διέταξε την τριπλή άγρια δολοφονία - Αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του

17:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επίθεση χάκερς στο Harrods: Υποκλάπηκαν προσωπικά δεδομένα πελατών

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Απόστολος Αλεξάκης - Ήταν πρωτεργάτης στο συνεταιριστικό εγχείρημα των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα στην Τρίπολη – Η αποστολή

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία παρέλαβε αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:40ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλη μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα - Χάρτες με τις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος για την κακοκαιρία: Ενημερωμένος χάρτης με τις περιοχές που θα βρέξει σφοδρά την Κυριακή

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας μουσικός στη Ρωσία παίζει μπουζούκι παρέα με μια αρκούδα

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο «Λιτλ Τζέι» ο άνθρωπος που διέταξε την τριπλή άγρια δολοφονία - Αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Κατσίκης, ο τελευταίος Έλληνας αρματοποιός: Πώς αναβιώνει την πανάρχαια τέχνη και σφυρηλατεί ξανά τα όπλα του Αχιλλέα

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ - «Η πόλη πολιορκείται από Antifa»

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση του Μακρόν: Όλες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε... ανώμαλα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23 χρόνια

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ