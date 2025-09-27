Πόσο προστατευμένα είναι τα ελληνικά αεροδρόμια σε επιθέσεις από drones

Υπάρχει έντονη ανησυχία στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία, οι οποίες αποδίδονται σε πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας. Αυτές οι επιθέσεις, που επηρέασαν και το αεροδρόμιο του Όσλο, αποκάλυψαν τα σοβαρά «τρύπες» στα συστήματα ασφαλείας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων και την έλλειψη ενός ενιαίου νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.

Ο Κωνσταντίνος Διαμαντάκος, προϊστάμενος στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας και Drones της Ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, τονίζει στην Καθημερινή ότι σε περιπτώσεις που εμφανίζεται ξαφνικά ένα σμήνος drones, η αντίδραση μπορεί να περιλαμβάνει είτε την αναστολή των πτήσεων είτε την ανακατεύθυνσή τους. Τα συστήματα anti-drone ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: αυτά που εντοπίζουν και παρακολουθούν drones και αυτά που μπορούν να τα εξουδετερώσουν μέσω τεχνικών jamming, θέμα που αγγίζει ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Γύρω από τα αεροδρόμια έχουν καθοριστεί γεωγραφικές ζώνες όπου η χρήση drones επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια. Ωστόσο, σήμερα δεν υπάρχει υποχρεωτικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που να επιβάλλει ενιαία μέτρα anti-drone σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς θέματα εθνικής ασφάλειας παραμένουν στην αρμοδιότητα κάθε χώρας.

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία προβλέπει επίσης γεωγραφικές ζώνες αποκλεισμού drones γύρω από αεροδρόμια και επιτρέπει τη λειτουργία συστημάτων ανίχνευσης και εξουδετέρωσής τους, ιδιαίτερα στα μεγάλα αεροδρόμια που συχνά έχουν και στρατιωτική χρήση, όπως τα Χανιά. Σε μικρότερα αεροδρόμια, οι δυνατότητες περιορίζονται στην παρακολούθηση και αναστολή λειτουργίας σε περίπτωση εντοπισμού drone.

Λόγω της ευαισθησίας του θέματος, οι πληροφορίες για τα συστήματα κατά των drones είναι περιορισμένες. Οι πρόσφατες προσπάθειες της Δανίας να αντιμετωπίσει τις συνεχείς παρενοχλήσεις από drones στις στρατιωτικές βάσεις και τα αεροδρόμια της δείχνουν ότι η πρόκληση για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ευρώπη είναι σημαντική και απαιτεί συνεργασία και αναβάθμιση τεχνολογικών και νομοθετικών μέτρων.