Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: «Πρωταθλητές» Ηράκλειο, Ρόδος και Κέρκυρα

22,7 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Το Ηράκλειο ξεπέρασε σε επιβατική κίνηση το αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Γιατί υποχωρεί η κίνηση σε Μύκονο και Σαντορίνη

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: «Πρωταθλητές» Ηράκλειο, Ρόδος και Κέρκυρα

Το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από ρεκόρ σε ρεκόρ κινείται κάθε χρόνο ο τουρισμός, γεγονός το οποίο φυσικά αποτυπώνεται και στις αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά με μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2024, που ήταν η προηγούμενη χρονιά των ρεκόρ!

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, στα 39 εμπορικά αεροδρόμια της Ελλάδας (24 κρατικά, 14 Fraport Greece, ΔΑΑ) διακινήθηκαν 57.475.778 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,6% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος το 2024 (54.946.379 επιβάτες).

aerodromia infographic

Αναλυτικά στοιχεία για το πρώτο οκτάμηνο του 2025

Ειδικά το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει εξελιχθεί με διαφορά στον κύριο διαμετακομιστικό κόμβο της χώρας, αυξάνοντας τους επιβάτες που εξυπηρέτησε και καλύπτοντας πια σχεδόν το 40% της συνολικής αεροπορικής κίνησης στη χώρα μας!

Συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Αθήνας για το 2025 μέχρι και το τέλος Αυγούστου οι επιβάτες ανέρχονται στους 22,7 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 6,8%.

Πρώτο περιφερειακό αεροδρόμιο για ακόμη μια χρονιά το «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, με συνολικό πλήθος επιβατών τους 8,9 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη Αυγούστου, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2024.

Ακολουθεί το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 διακινήθηκαν συνολικά 5,28 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Επόμενος προορισμός η Ρόδος και το αεροδρόμιο «Διαγόρας» που σημείωσε οριακή αύξηση (2,5%) σε σχέση με πέρσι, με 5 εκατομμύρια επιβάτες.

Στα Χανιά και το «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» η συνολική κίνηση διαμορφώθηκε στους 2,9 εκατομμύτια επιβάτες, με ποσοστιαία άνοδο περίπου 4,7%.

Ακολουθεί η Κέρκυρα με το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» όπου καταγράφηκε αύξηση 5% και οι επιβάτες ξεπέρασαν τα 2,9 εκατομμύρια.

Στη Κω αποβιβάστηκαν στο οκτάμηνο 2,22 εκατομμύρια επιβάτες, αύξηση κατά 2,5%.

Στη Ζάκυνθο η συνολική επιβατική κίνηση μέχρι και τον Αύγουστο ξεπερνά τους 1,9 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 3,1%.

Σημαντική πτώση καταγράφεται, όπως ήταν αναμενόμενο βάσει των εκτιμήσεων λόγω της σεισμικής δραστηριότητας την περασμένη άνοιξη, μόνο στη Σαντορίνη, η οποία μπορεί να φτάσει και το 19% σε σχέση με το 2024, ενώ δεν αναμένονται περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια επισκέπτες για όλο το νησί.

Στα ίδια επίπεδα η Μύκονος, αφού το πρώτο οκτάμηνο κατέφθασαν αεροπορικών στο νησί 395.000 επιβάτες.

Η «δημογραφία» των επιβατών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η ταξιδιωτική κίνηση από τις 27 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε σε 10.648,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ, η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,9% και διαμορφώθηκε σε 7,806 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 4%, ενώ, η ταξιδιωτική κίνηση από τα κράτη – μέλη εκτός αυτής μειώθηκε κατά 13,1%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8% και διαμορφώθηκε σε 2,812 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ, αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 972.500 ταξιδιώτες.

Άνοδο κατά 3,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.021 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ένωσης, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε 2,299 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ, αυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 14,6% σε 903.900 ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 15,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Οι χώρες που συνθέτουν τον βασικό κορμό των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στην Ελλάδα το 2025 είναι οι Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Αναλυτικά:

  • Γερμανία
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Γαλλία
  • Ιταλία
  • Πολωνία
  • Ολλανδία
  • ΗΠΑ
  • Ισραήλ
  • Αυστρία
  • Βέλγιο
  • Ελβετία
  • Ρουμανία
  • Ουγγαρία
  • Τσεχία
  • Ρωσία (μειωμένη παρουσία το 2025)
  • Σουηδία
  • Φινλανδία
  • Νορβηγία
  • Ισπανία
  • Σερβία
  • Βουλγαρία (κυρίως οδικές αφίξεις, αλλά και αεροπορικά δρομολόγια)
  • Τουρκία
  • Καναδάς
  • Αυστραλία
  • Κίνα
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  • Αίγυπτος
  • Κύπρος

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: Κατακόρυφη αύξηση κίνησης σε Ηράκλειο, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Στη Βέρνη για το «διπλό» που θα του… αλλάξει τη ζωή

06:36LIFESTYLE

4 σειρές ξεσηκώνουν το X και τους τηλεθεατές

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Συγκλονίζει η μητέρα της 13χρονης που υπέστη άγριο bullying: Την απείλησαν πως θα τη μαχαιρώσουν

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστικά των 10 δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβρη: Προβάδισμα της ΝΔ και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Μεγάλη έκρηξη και φωτιά σε αποθήκη στο Σουίντον – Συναγερμός στη βιομηχανική ζώνη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

06:36LIFESTYLE

4 σειρές ξεσηκώνουν το X και τους τηλεθεατές

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Στη Βέρνη για το «διπλό» που θα του… αλλάξει τη ζωή

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστικά των 10 δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβρη: Προβάδισμα της ΝΔ και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

21:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ