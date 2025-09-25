Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: «Πρωταθλητές» Ηράκλειο, Ρόδος και Κέρκυρα

Από ρεκόρ σε ρεκόρ κινείται κάθε χρόνο ο τουρισμός, γεγονός το οποίο φυσικά αποτυπώνεται και στις αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά με μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2024, που ήταν η προηγούμενη χρονιά των ρεκόρ!

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, στα 39 εμπορικά αεροδρόμια της Ελλάδας (24 κρατικά, 14 Fraport Greece, ΔΑΑ) διακινήθηκαν 57.475.778 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,6% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος το 2024 (54.946.379 επιβάτες).

Αναλυτικά στοιχεία για το πρώτο οκτάμηνο του 2025

Ειδικά το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει εξελιχθεί με διαφορά στον κύριο διαμετακομιστικό κόμβο της χώρας, αυξάνοντας τους επιβάτες που εξυπηρέτησε και καλύπτοντας πια σχεδόν το 40% της συνολικής αεροπορικής κίνησης στη χώρα μας!

Συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Αθήνας για το 2025 μέχρι και το τέλος Αυγούστου οι επιβάτες ανέρχονται στους 22,7 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 6,8%.

Πρώτο περιφερειακό αεροδρόμιο για ακόμη μια χρονιά το «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, με συνολικό πλήθος επιβατών τους 8,9 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη Αυγούστου, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2024.

Ακολουθεί το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 διακινήθηκαν συνολικά 5,28 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Επόμενος προορισμός η Ρόδος και το αεροδρόμιο «Διαγόρας» που σημείωσε οριακή αύξηση (2,5%) σε σχέση με πέρσι, με 5 εκατομμύρια επιβάτες.

Στα Χανιά και το «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» η συνολική κίνηση διαμορφώθηκε στους 2,9 εκατομμύτια επιβάτες, με ποσοστιαία άνοδο περίπου 4,7%.

Ακολουθεί η Κέρκυρα με το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» όπου καταγράφηκε αύξηση 5% και οι επιβάτες ξεπέρασαν τα 2,9 εκατομμύρια.

Στη Κω αποβιβάστηκαν στο οκτάμηνο 2,22 εκατομμύρια επιβάτες, αύξηση κατά 2,5%.

Στη Ζάκυνθο η συνολική επιβατική κίνηση μέχρι και τον Αύγουστο ξεπερνά τους 1,9 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 3,1%.

Σημαντική πτώση καταγράφεται, όπως ήταν αναμενόμενο βάσει των εκτιμήσεων λόγω της σεισμικής δραστηριότητας την περασμένη άνοιξη, μόνο στη Σαντορίνη, η οποία μπορεί να φτάσει και το 19% σε σχέση με το 2024, ενώ δεν αναμένονται περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια επισκέπτες για όλο το νησί.

Στα ίδια επίπεδα η Μύκονος, αφού το πρώτο οκτάμηνο κατέφθασαν αεροπορικών στο νησί 395.000 επιβάτες.

Η «δημογραφία» των επιβατών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η ταξιδιωτική κίνηση από τις 27 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε σε 10.648,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ, η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,9% και διαμορφώθηκε σε 7,806 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 4%, ενώ, η ταξιδιωτική κίνηση από τα κράτη – μέλη εκτός αυτής μειώθηκε κατά 13,1%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8% και διαμορφώθηκε σε 2,812 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ, αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 972.500 ταξιδιώτες.

Άνοδο κατά 3,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.021 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ένωσης, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε 2,299 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ, αυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 14,6% σε 903.900 ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 15,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Οι χώρες που συνθέτουν τον βασικό κορμό των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στην Ελλάδα το 2025 είναι οι Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Αναλυτικά: