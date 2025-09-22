Τράπεζα της Ελλάδος: 18,4 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 7μηνο και τα έσοδα αυξήθηκαν 12,5%

Άνοδο κατά 12,5% κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 12,182 δισ. ευρώ.

Αυτή η εξέλιξη αντανακλά την αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά 2,6%, καθώς ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκε τη χώρα μας, ξεπέρασε τα 18,4 εκατομμύρια πολιτών έναντι 17,9 εκατομμυρίων πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 2,8%.

Ακόμη, η ταξιδιωτική κίνηση από τις 27 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε σε 10.648,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ, η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,9% και διαμορφώθηκε σε 7,806 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 4%, ενώ, η ταξιδιωτική κίνηση από τα κράτη – μέλη εκτός αυτής μειώθηκε κατά 13,1%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8% και διαμορφώθηκε σε 2,812 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ, αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 972.500 ταξιδιώτες.

Άνοδο κατά 3,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.021 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ένωσης, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε 2,299 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ, αυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 14,6% σε 903.900 ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 15,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Όσον αφορά τα έσοδα, η άνοδος οφείλεται στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ένωσης, που αυξήθηκαν κατά 13,8% και διαμορφώθηκαν στα 6,7 δισ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 9,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στα 5,2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,8%, ενώ, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών – μελών εκτός αυτής αυξήθηκαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν στα 1,45 δισ. ευρώ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 16,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.030,7 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 15,6% στα 769 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ενισχυμένες κατά 4,9% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 632,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, πτώση κατά 2,9% σημείωσαν τα έσοδα από το Ηνωμένο Βασίλειο, που διαμορφώθηκαν στα 1.631,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολτιείες αυξήθηκαν κατά 25,3% και διαμορφώθηκαν στα 954 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 17,4 εκατ. ευρώ.

