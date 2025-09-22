Οθωνοί: Το κρυμμένο διαμάντι του Ιονίου

Το μικρό νησί δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι μια εμπειρία που συνδέει τον επισκέπτη με τη φύση, την ιστορία και την απλότητα

Οθωνοί: Το κρυμμένο διαμάντι του Ιονίου

H Σπηλιά της Καλυψούς, μια βραχώδης κοιλότητα με κρυστάλλινα, σμαραγδένια νερά.

Στα βορειοδυτικά της Κέρκυρας, εκεί που το γαλάζιο του Ιονίου γίνεται βαθύ, βρίσκεται ένας μικρός παράδεισος: οι Οθωνοί. Το μεγαλύτερο από τα Διαπόντια νησιά, οι Οθωνοί, προσφέρουν μια αυθεντική και ήσυχη εμπειρία, μακριά από τη φασαρία των πολυσύχναστων προορισμών.

Το νησί, κατάφυτο με ελιές, κυπαρίσσια και αμπέλια, κρύβει μοναδικές ομορφιές. Οικισμοί σαν τη Χώρα, με τα λιγοστά σπίτια της, και το γραφικό λιμάνι Άμμος, προσφέρονται για έναν περίπατο στον χρόνο. Τα παλιά καλντερίμια είναι ιδανικά τοπία για φωτογραφίες ενώ η ζεστασιά των ντόπιων κρύβει τις ιστορίες του τόπου τους.

ΟΘΩΝΟΙ

Οθωνοί - Ο ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις της πεζοπορίας χάρη στα πολλά γραφικά καλντερίμια.

Αρχείου - Eurokinissi

Οι Οθωνοί είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της πεζοπορίας. Τα μονοπάτια του νησιού οδηγούν σε κρυφούς θησαυρούς, όπως το Ακρωτήρι Καστρί, με τον εντυπωσιακό φάρο του, και τη Σπηλιά της Καλυψούς, που σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν το μέρος όπου η νύμφη Καλυψώ κρατούσε αιχμάλωτο τον Οδυσσέα. Στο νησί υπάρχουν παρθένες παραλίες, όπως η Άσπρη Άμμος και το Φύκι, με τα κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά.

ΟΘΩΝΟΙ - ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)

H Σπηλιά της Καλυψούς, μια βραχώδης κοιλότητα με κρυστάλλινα, σμαραγδένια νερά.

Αρχείου - Eurokinissi

Στους Οθωνούς ο χρόνος κυλά με διαφορετικούς ρυθμούς. Το μικρό νησί δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι μια εμπειρία που συνδέει τον επισκέπτη με τη φύση, την ιστορία και την απλότητα. Είναι το ιδανικό μέρος για όσους αναζητούν την ηρεμία και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

