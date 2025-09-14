Σίγουρα έχετε γευτεί τη μαστίχα της, έχετε θαυμάσει τους απογόνους του σπάνιου κυκλάμινου στις βιτρίνες των ανθοπωλείων.

Η Χίος, η γη που λέγεται ότι γέννησε τον Όμηρο κι ενέπνευσε τον Κολόμβο για την ανακάλυψη της Αμερικής είναι ένα πολυσυλλεκτικό νησί στα βορειοανατολικά του Αιγαίου, το πέμπτο μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Ελλάδα και απέχει ελάχιστα από τις μικρασιατικές ακτές, μόλις 3,5 ναυτικά μίλια.

Ο Κάμπος με τα αρχοντικά και τα εσπεριδοειδή, τα μεσαιωνικά χωριά και οι παραλίες με την άγρια ομορφιά. Χρειάζεστε το λιγότερο μία εβδομάδα για να γυρίσετε το νησί και το αυτοκίνητο είναι απαραίτητο. Μαστιχοχώρια, Ανάβατος, Βολισσός, Κάμπος είναι οι βασικοί σταθμοί του ταξιδιού στη Χίο.

Ο Κάμπος, μάλιστα, με τους ξενώνες στα παλιά αρχοντικά (οι εξοχικές κατοικίες των Γενουατών αριστοκρατών και των πλούσιων Τούρκων κι Ελλήνων που τους διαδέχτηκαν), αποτελεί μια καλή βάση διαμονής για όσους θέλουν να βρίσκονται κοντά στην πόλη, ενώ τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι ξενώνες και στα υπόλοιπα χωριά.

Μία εναλλακτική βάση μπορούν να γίνουν και τα Μαστιχοχώρια Πυργί, Μεστά, Ολύμποι, Αρμόλια, Βέσσα. Περπατώντας στα στενά σοκάκια τους, θα νιώσετε ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Όλα σφύζουν από ζωντάνια.

Με έδρα τη Βολισσό, μπορείτε να επισκεφθείτε την καστροπολιτεία του Ανάβατου (ο Μυστράς του Αιγαίου) και το πανέμορφο πέτρινο χωριό Αυγώνυμα.

Η Χίος εξελίσσεται σε προορισμό για εναλλακτικές δραστηριότητες, με γραφεία να οργανώνουν εξορμήσεις στη φύση – από ανοιξιάτικους περιπάτους σε φαράγγια με ορχιδέες μέχρι συμμετοχή στην καλλιέργεια της μαστίχας.