Ρεκόρ εσόδων στον ελληνικό τουρισμό το 2025 – Πρωταγωνιστές Αμερικανοί και Βρετανοί

Η αγορά προεξοφλεί νέο ιστορικό ρεκόρ συνολικών εισπράξεων για το 2025

Ρεκόρ εσόδων στον ελληνικό τουρισμό το 2025 – Πρωταγωνιστές Αμερικανοί και Βρετανοί
Παρά το γεγονός ότι οι αφίξεις ξένων τουριστών αυξήθηκαν ελάχιστα, τα έσοδα του ελληνικού τουρισμού κινούνται ανοδικά χάρη στη σημαντική άνοδο της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί στέρεες βάσεις για πιο βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11% και ανήλθαν στα 7,66 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου. Η εισερχόμενη κίνηση έμεινε σχεδόν αμετάβλητη (+0,6%), αλλά η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη ανέβηκε στα 623 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,1%.

Την πιο εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε η αμερικανική αγορά, με αφίξεις +20% και εισπράξεις +29,4%, που ξεπέρασαν τα 704 εκατ. ευρώ. Οι Αμερικανοί ξόδεψαν κατά μέσο όρο πάνω από 1.000 ευρώ ο καθένας, 63% περισσότερα από τον γενικό μέσο όρο. Ακολούθησαν οι Βρετανοί με 1,08 δισ. ευρώ (+7,3%), οι Γερμανοί με 1,37 δισ. ευρώ (+13,5%), οι Γάλλοι με 456 εκατ. ευρώ (+2,1%) και οι Ιταλοί με 345 εκατ. ευρώ (+9%).

Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά προεξοφλεί νέο ιστορικό ρεκόρ συνολικών εισπράξεων για το 2025, πάνω από τα 21,7 δισ. ευρώ του 2024, με τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να κρίνονται καθοριστικοί.

Η εικόνα δείχνει ότι η «ποιότητα» κερδίζει έδαφος έναντι της «ποσότητας», καθώς η αυξημένη δαπάνη ανά ταξιδιώτη καθιστά τον ελληνικό τουρισμό πιο ανθεκτικό και λιγότερο εξαρτημένο από τον αριθμό αφίξεων.

