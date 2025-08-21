Φοροδιαφυγή: Πάνω από 100 παραβάσεις και «λουκέτα» σε τουριστικούς προορισμούς μέσα σε μία εβδομάδα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησε προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς εντοπίζοντας σωρεία παραβάσεων.

Στον κατάλογο των παραβατών βρέθηκαν επιχειρήσεις εστίασης –καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ουζερί– αλλά και χώροι διασκέδασης, υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ, καθώς και εκμισθωτές παραλιακού εξοπλισμού (ομπρέλες και ξαπλώστρες).

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων ήταν η μη έκδοση αποδείξεων, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επιβολή προστίμων και στο 48άωρο «λουκέτο» των επιχειρήσεων. Συνολικά διαπιστώθηκαν πάνω από 100 παραβάσεις.

Παράλληλα, χιλιάδες είναι και οι καταγγελίες στην πλατφόρμα My Coast, καθώς έχουν γίνει περισσότερες από 11.500 καταγγελίες από τα μέσα Μαρτίου που η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία.

Συγκεκριμένα:

7.449 για ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα.

1.811 για έλλειψη ελεύθερης πρόσβασης.

340 για δυσκολίες πρόσβασης ΑμεΑ.

319 για παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη.

