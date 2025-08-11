ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» στη Σαντορίνη - Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε ημερόπλοια

Με μια απόλυτα συντονισμένη επιχείρηση, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησαν έφοδο στα γνωστά ημερόπλοια της Σαντορίνης, που πραγματοποιούν τις ημερήσιες κρουαζιέρες πέριξ του νησιού.

Όπως ανακοινώθηκε, την ώρα, που δεκάδες σκάφη έδεναν στα λιμάνια της Βλυχάδας και του Ακρωτηρίου, γεμάτα τουρίστες, οι οποίοι είχαν απολαύσει το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του νησιού, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ άρχισαν τον έλεγχο.

Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών

Μετά από πληροφορίες και στοιχεία, που είχαν συλλέξει οι ελεγκτές, σύμφωνα με τα οποία τουριστικά σκάφη (ημερήσια κρουαζιερόπλοια, ημερόπλοια, καταμαράν κλπ) στη Σαντορίνη χρησιμοποιούν διαφόρους τρόπους για να αποκρύπτουν έσοδα (όπως ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, καταστρατήγηση της ολικής ναύλωσης κ.ά.), και επομένως εισπράττουν και δεν αποδίδουν στο ελληνικό Δημόσιο σημαντικά ποσά από ΦΠΑ, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, «Κρουαζιέρα θα σε πάω».

Οι… άγνωστοι τουρίστες

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφτασαν στη Σαντορίνη από διάφορες ΔΟΥ από όλη την Ελλάδα, χωρίς να είναι… γνώριμοι στο νησί και με πρόφαση μια… ανέμελη βόλτα ανάμεσα στο πλήθος, που κυκλοφορούσε στις προβλήτες, περίμεναν να δέσουν τα τουριστικά σκάφη, μετά το ηλιοβασίλεμα.

Μόλις άρχισαν τα σκάφη να καταφθάνουν, προκειμένου να αποβιβάσουν τους επιβάτες στις προβλήτες, οι ελεγκτές φόρεσαν τα γιλέκα της ΑΑΔΕ και έβγαλαν τα tablets, ξεκινώντας αιφνιδιαστικά την εκτέλεση της δράσης.

Δηλαδή, τον προβλεπόμενο φορολογικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσουν την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον θαλάσσιο τουρισμό.

Τα ευρήματα

Ελέγχθηκαν συνολικά 23 σκάφη και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 10 από αυτά, με ποσοστό παραβατικότητας 43%.

Το σύνολο των παραβάσεων αφορούσε τη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, καθώς και την πληρωμή μετρητών από πελάτες για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς διατραπεζική κατάθεση).

Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν, είναι συνολικά 14.140 ευρώ, και οι προβλεπόμενες 10 χρηματικές κυρώσεις, συνολικά 20.000 ευρώ.

Πλέον, όμως, αυτών, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ελέγχονται σε βάθος ετών, ώστε να διαπιστωθεί η φορολογική τους συμπεριφορά και να διασταυρωθεί - με βάση και τα στοιχεία από το myDATA - αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά σε όλη τη χώρα.

