Τεχνητή νοημοσύνη κατά φοροδιαφυγής - Νέα όπλα στην φαρέτρα της ΑΑΔΕ
Σαρωτικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιήσει έως το τέλος του έτους η ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος, έχοντας στο «οπλοστάσιό» της όλες τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, ΦΠΑ, κρυπτονομίσματα, μετοχές σε ξένα χρηματιστήρια, αλλά και αναδρομικά, μπαίνουν στο στόχαστρο της ειδικής Μονάδας Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων, η οποία θα στελεχώνεται από στελέχη της πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων. Θα χρησιμοποιούν ειδικούς αλγόριθμους για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης. Παράλληλα, με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση και το «σκανάρισμα» κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά, το μπαράζ των διασταυρώσεων θα αφορά σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες και σταδιακά θα επεκταθεί στον χώρο των τελωνείων, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παράνομων διακινήσεων.

Οι τέσσερις αρχικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

1.Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2024, ενώ είχαν δραστηριότητα έως τις 31/12/2025. Στην περίπτωση κατά την οποία οι διασταυρώσεις εντοπίσουν φοροδιαφυγή, θα διενεργηθεί τακτικός έλεγχος από την ΑΑΔΕ και θα γίνει εκ νέου υπολογισμός για τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης- επαγγελματία. Εκτός από τον πρόσθετο φόρο που θα προκύψει, οι παραβάτες θα κληθούν να πληρώσουν και τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία.

2.Διασταυρώσεις τουλάχιστον του 50% των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές, μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2020, έως τις 30/10/2025. Είναι ενδεικτικό, ότι για τη διασταύρωση DAC1 έτους 2017 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν σχετικές επικοινωνιακές δράσεις συμμόρφωσης για την παρότρυνση υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και υποβλήθηκαν 7.647 επιπλέον δηλώσεις.

Οι διασταυρώσεις αφορούν σε φορολογούμενους με τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και οι οποίοι εισπράττουν τόκους από καταθέσεις που τηρούν στο εξωτερικό, καθώς και σε όσους έχουν εισοδήματα (πλην καταθέσεων) από άλλες χώρες. Επίσης, σε εξέλιξη είναι η διασταύρωση από την ΑΑΔΕ για το άνω του 50% των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2019.

3.Διασταυρώσεις αναδρομικών αποδοχών για μισθούς και συντάξεις έτους 2021. Όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι λαμβάνουν αναδρομικά για τα προηγούμενα έτη, οφείλουν να τα δηλώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και μάλιστα στα έτη που τα αφορούν. Οι αναδρομικές αποδοχές που θα δηλωθούν, θα φορολογηθούν, αλλά δεν θα επιβληθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Εάν δεν δηλωθούν και εντοπιστούν από τις διασταυρώσεις, τότε θα καταλογιστούν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

4.Διασταύρωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Θα πραγματοποιηθούν αυτόματες διασταυρώσεις των δηλώσεων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε Εφορία και ΕΦΚΑ.

Με την αντιπαραβολή των δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εντοπίσει επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία στην Εφορία και διαφορετικά στον ΕΦΚΑ. Επιδιώκεται ο εντοπισμός επιχειρήσεων οι οποίες δεν αποδίδουν τον πραγματικό ΦΜΥ στην Εφορία ή τις πραγματικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Η διασταύρωση των συγκεκριμένων στοιχείων διευκολύνεται από την υποχρέωση των επιχειρήσεων να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατηθέντων ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μηνιαία βάση και αναλυτικά ανά εργαζόμενο. Ταυτόχρονα, υποβάλλονται μηνιαία και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), οπότε μπορεί να γίνει αντιπαραβολή των δύο δηλώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

