My Coast: «Βροχή» οι καταγγελίες για παρανομίες σε παραλίες - Πρωτιά για Χαλκιδική και Αττική

«Βροχή» πέφτουν οι καταγγελίες στο MyCoast για παράνομη κατάληψη παραλίας από ομπρελοκαθίσματα, απουσία ναυαγοσώστη, αλλά και έλλειψη υποδομών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Για την ακρίβεια, οι καταγγελίες, τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή έχουν ξεπεράσει τις 11.500.

Η Χαλκιδική και η Ανατολική Αττική φιγουράρουν ψηλά στη λίστα με τις περιοχές με τις περισσότερες παρατυπίες που έχουν να κάνουν με τον αιγιαλό. Συγκεκριμένα, από τις 11.500 καταγγελίες οι 2.443 έχουν γίνει στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην Ανατολική Αττική.

Στην Ανατολική Αττική αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Οι αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, η παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης και η παρακώληση πρόσβασης ΑμεΑ είναι ψηλά στις καταγγελλόμενες παραβάσεις.

Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής MyCoast. Οι περισσότερες εκ των οποίων στο Νομό Χανίων.

Ο χάρτης με τις περισσότερες παραβάσεις, μεταξύ άλλων περιοχών, συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, η Μεσσηνία και την Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ertnews, για την πάταξη του φαινομένου έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, με τη χρήση ακόμα και drones.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews: «Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες είναι οι μισές. Πέρυσι είχαμε τις διπλάσιες καταγγελίες. Που σημαίνει ότι φέτος τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα».

