Τουρισμός: Αύξηση κατά 15% στις εισπράξεις τον Ιούλιο – Σημαντική άνοδος και στις αφίξεις

Διψήφια αύξηση σημείωσαν οι τουριστικές εισπράξεις τον Ιούλιο και το α’ επτάμηνο της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 4,524 δισ. ευρώ από 3,933 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας αύξηση της τάξεως του 15%.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών το ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 6,4%. Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,5% στα 12,183 δισ. ευρώ και οι αφίξεις κατά 2,6%.

Τον Ιούλιο του 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα και διευρύνθηκε συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2024, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 0,938 δισ. ευρώ από 0,21 δισ. ευρώ πέρυσι, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ τα ισοζύγια αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκαν.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως των ισοζυγίων πρωτογενών εισοδημάτων, υπηρεσιών και αγαθών.

Αναλυτικά, τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 728,5 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 938,4 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε αύξηση, καθώς η μείωση των εξαγωγών υπερέβη τη μείωση των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,2% (αύξηση 0,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 2,2% (–1,2% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 5,8% σε τρέχουσες τιμές (9,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,1% (1,8% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ τα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών κατέγραψαν επιδείνωση. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,0%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε περίπου κατά το ήμισυ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε επιδείνωση έναντι του Ιουλίου του 2024, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,7 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,9% (αύξηση 0,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 3,6% (–2,1% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 4,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 3,4% (7,0% και 2,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε περίπου κατά το ήμισυ από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σημείωσε άνοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε στα 84,5 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την αύξηση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 1,3 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης, καθώς και της μείωσης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,0 δισ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων συρρικνώθηκε σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 5,4 δισ. ευρώ.

Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 360,4 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 431,4 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την υποχώρηση κατά 1,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων.

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια κατά 471 εκατ. ευρώ, καθώς και των τοποθετήσεών τους σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων κατά 171 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 678,0 εκατ. ευρώ), της ανόδου κατά 412,5 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και της αύξησης κατά 410,1 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η μείωση των υποχρεώσεών τους προέρχεται κυρίως από την υποχώρηση κατά 1,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εσωτερικό και από τη μείωση κατά 631,9 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων προς μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 678,0 εκατ. ευρώ).

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,3 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην υποχώρηση κατά 3,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από την άνοδο κατά 1,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων.

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 7,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 1,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,6 δισ. ευρώ), στην αύξηση κατά 602,0 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 128,5 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με την υποχώρηση κατά 6,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, με τη μείωση κατά 566,9 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων προς μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν ως ένα βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,6 δισ. ευρώ).

Στο τέλος Ιουλίου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ, έναντι 13,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου του 2024.

