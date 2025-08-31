Ελληνικός Τουρισμός 2025: Αύξηση αφίξεων και εσόδων - Πιέσεις στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να σημειώνει ανοδική πορεία το καλοκαίρι του 2025, με αύξηση τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ενώ τα ξενοδοχεία, κυρίως στην Αθήνα, αντιμετωπίζουν πιέσεις όσον αφορά τη μέση πληρότητα και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού και του ΙΝΣΕΤΕ, παρατηρείται αντίθεση ανάμεσα στη συνολική αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων και αφίξεων και στη στασιμότητα ή μικρή πτώση των επιδόσεων των ξενοδοχείων, με τον ανταγωνισμό από βραχυχρόνιες μισθώσεις να εντείνει τις πιέσεις. Η Αθήνα παραμένει μπροστά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά υπολείπεται σημαντικά των κορυφαίων ευρωπαϊκών προορισμών, όπως η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη.

Αναλυτικά, τον Ιούλιο του 2025, τα αθηναϊκά ξενοδοχεία κατέγραψαν πτώση στη μέση πληρότητα στο 83,3% από 86,4% τον Ιούλιο του 2024 (-3,6%), ενώ η μέση τιμή δωματίου (ADR) σημείωσε μικρή αύξηση, φτάνοντας τα 207,85 ευρώ (+1,1%). Το RevPar (έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο) υποχώρησε κατά 2,5%, στα 173,19 ευρώ. Σε επίπεδο επταμήνου, η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 75,8% (+0,4%), η μέση τιμή δωματίου στα 176,18 ευρώ (+1,6%) και το RevPar στα 133,49 ευρώ (+2%). Τα ξενοδοχεία 3 αστέρων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πίεση, με πτωτική τάση στη μέση πληρότητα από τον Μάρτιο.

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, η Αθήνα εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από την Κωνσταντινούπολη, αλλά υπολείπεται της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης και της Ρώμης, τόσο σε μέση τιμή δωματίου όσο και σε έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο. Για παράδειγμα, το ADR για την Αθήνα αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ στη Ρώμη κατά 3%, στη Μαδρίτη κατά 4,9% και στη Βαρκελώνη κατά 2,4%. Αντίστοιχα, το RevPar μειώθηκε κατά 2% για την Αθήνα, ενώ η Μαδρίτη και η Ρώμη κατέγραψαν αύξηση 4,8% και 2% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση 11% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, φτάνοντας τα 7,659 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,5% (4,070 δισ. ευρώ), ενώ από τις υπόλοιπες χώρες κατά 13,7% (3,210 δισ. ευρώ). Σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Γερμανία (+13,5%), τη Γαλλία (+2,1%), την Ιταλία (+9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+7,3%) και τις ΗΠΑ (+29,4%).

Σε επίπεδο διεθνών αεροπορικών αφίξεων, το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 καταγράφηκαν 15,2 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 5,3% σε σχέση με το 2024, ενώ μόνο τον Ιούλιο οι αφίξεις έφτασαν τα 4,9 εκατ. (+4,6%). Οι περισσότερες αφίξεις σημειώθηκαν στην Κρήτη (3 εκατ., +4,2%), στα Δωδεκάνησα (2,4 εκατ., +1,4%) και στα Ιόνια Νησιά (2,2 εκατ., +4,5%). Αντίθετα, οι Κυκλάδες παρουσίασαν μείωση 7,4% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, η δυναμική των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει την ανοδική πορεία της. Τον Ιούλιο του 2025 καταγράφηκαν 246 χιλ. καταλύματα και 1,078 εκατ. διαθέσιμες κλίνες, αποτελώντας ιστορικό ρεκόρ από τον Ιανουάριο του 2019, με αύξηση 57 χιλ. κλινών σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.