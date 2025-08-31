Ελληνικός Τουρισμός 2025: Αύξηση αφίξεων και εσόδων - Πιέσεις στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Ο ελληνικός τουρισμός το καλοκαίρι του 2025 συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με αύξηση στις διεθνείς αφίξεις και στα ταξιδιωτικά έσοδα

Newsbomb

Ελληνικός Τουρισμός 2025: Αύξηση αφίξεων και εσόδων - Πιέσεις στα ξενοδοχεία της Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να σημειώνει ανοδική πορεία το καλοκαίρι του 2025, με αύξηση τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ενώ τα ξενοδοχεία, κυρίως στην Αθήνα, αντιμετωπίζουν πιέσεις όσον αφορά τη μέση πληρότητα και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού και του ΙΝΣΕΤΕ, παρατηρείται αντίθεση ανάμεσα στη συνολική αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων και αφίξεων και στη στασιμότητα ή μικρή πτώση των επιδόσεων των ξενοδοχείων, με τον ανταγωνισμό από βραχυχρόνιες μισθώσεις να εντείνει τις πιέσεις. Η Αθήνα παραμένει μπροστά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά υπολείπεται σημαντικά των κορυφαίων ευρωπαϊκών προορισμών, όπως η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη.

Αναλυτικά, τον Ιούλιο του 2025, τα αθηναϊκά ξενοδοχεία κατέγραψαν πτώση στη μέση πληρότητα στο 83,3% από 86,4% τον Ιούλιο του 2024 (-3,6%), ενώ η μέση τιμή δωματίου (ADR) σημείωσε μικρή αύξηση, φτάνοντας τα 207,85 ευρώ (+1,1%). Το RevPar (έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο) υποχώρησε κατά 2,5%, στα 173,19 ευρώ. Σε επίπεδο επταμήνου, η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 75,8% (+0,4%), η μέση τιμή δωματίου στα 176,18 ευρώ (+1,6%) και το RevPar στα 133,49 ευρώ (+2%). Τα ξενοδοχεία 3 αστέρων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πίεση, με πτωτική τάση στη μέση πληρότητα από τον Μάρτιο.

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, η Αθήνα εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από την Κωνσταντινούπολη, αλλά υπολείπεται της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης και της Ρώμης, τόσο σε μέση τιμή δωματίου όσο και σε έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο. Για παράδειγμα, το ADR για την Αθήνα αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ στη Ρώμη κατά 3%, στη Μαδρίτη κατά 4,9% και στη Βαρκελώνη κατά 2,4%. Αντίστοιχα, το RevPar μειώθηκε κατά 2% για την Αθήνα, ενώ η Μαδρίτη και η Ρώμη κατέγραψαν αύξηση 4,8% και 2% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση 11% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, φτάνοντας τα 7,659 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,5% (4,070 δισ. ευρώ), ενώ από τις υπόλοιπες χώρες κατά 13,7% (3,210 δισ. ευρώ). Σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Γερμανία (+13,5%), τη Γαλλία (+2,1%), την Ιταλία (+9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+7,3%) και τις ΗΠΑ (+29,4%).

Σε επίπεδο διεθνών αεροπορικών αφίξεων, το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 καταγράφηκαν 15,2 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 5,3% σε σχέση με το 2024, ενώ μόνο τον Ιούλιο οι αφίξεις έφτασαν τα 4,9 εκατ. (+4,6%). Οι περισσότερες αφίξεις σημειώθηκαν στην Κρήτη (3 εκατ., +4,2%), στα Δωδεκάνησα (2,4 εκατ., +1,4%) και στα Ιόνια Νησιά (2,2 εκατ., +4,5%). Αντίθετα, οι Κυκλάδες παρουσίασαν μείωση 7,4% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, η δυναμική των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει την ανοδική πορεία της. Τον Ιούλιο του 2025 καταγράφηκαν 246 χιλ. καταλύματα και 1,078 εκατ. διαθέσιμες κλίνες, αποτελώντας ιστορικό ρεκόρ από τον Ιανουάριο του 2019, με αύξηση 57 χιλ. κλινών σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν πέφτουν τα κοντέινερ από τα πλοία; Η αλήθεια πίσω από τα ταξίδια στα άγρια κύματα

10:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακαλούνται δύο μάρκες κινητών τηλεφώνων άμεσα στην Ελλάδα

10:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Εκτός συνέχειας από το US Open η Ελληνίδα τενίστρια

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

10:16LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Βάφτισε τον γιο της - Τα έσοδα θα στηρίξουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

10:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Ταρεμί στην Ελλάδα

10:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας ξανακέρδισε λαχείο μέσα σε τέσσερα χρόνια - Εισέπραξε συνολικά 3 εκατομμύρια δολάρια

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανασκόπηση του πρωθυπουργού με ενεργειακό καλάθι, εργασιακά και ΔΕΘ

09:58LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Αγκαλιά με τον γιο της στις διακοπές της

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Αρμενία

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανατρεπτική παρέμβαση συγκοινωνιολόγου για την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

09:33TRAVEL

Θεσσαλονίκη: Τα «ζωντανά μνημεία της Μακεδονίας» με τα ιστορικά λιθόκτιστα γεφύρια του Κρουσοβίτη

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεξιά ατζέντα» είναι η δική μας στρατηγική - Τι απαντά για το κόμμα Σαμαρά

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

09:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικός Τουρισμός 2025: Αύξηση αφίξεων και εσόδων - Πιέσεις στα ξενοδοχεία της Αθήνας

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή - Πώς θα λειτουργεί

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινάει σήμερα νέος στόλος με 200 τόνους βοήθειας για να «σπάσει την πολιορκία» της Γάζας: Από πού αναχωρεί και ποιοι συμμετέχουν

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη - «Ανάσα» για 4 εκατομμύρια πολίτες

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και πάνω από 20.000 κεραυνοί έπεσαν σε όλη τη χώρα - Πού καταγράφηκε το φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος πήγε να καλύψει το τροχαίο στην Εύβοια και τον τράκαρε νιόπαντρο ζευγάρι - «Δεν μπορούσε να μιλήσει από τη μέθη»

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη - «Ανάσα» για 4 εκατομμύρια πολίτες

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανασκόπηση του πρωθυπουργού με ενεργειακό καλάθι, εργασιακά και ΔΕΘ

10:16LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Βάφτισε τον γιο της - Τα έσοδα θα στηρίξουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια εμφανίστηκε στη Κόστα Ρίκα - Ο μοναδικός του είδους του που έχει εντοπιστεί - Δείτε βίντεο

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεξιά ατζέντα» είναι η δική μας στρατηγική - Τι απαντά για το κόμμα Σαμαρά

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν πέφτουν τα κοντέινερ από τα πλοία; Η αλήθεια πίσω από τα ταξίδια στα άγρια κύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ