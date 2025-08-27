Independent: «Εκατομμύρια τουρίστες ταξιδεύουν στην Ελλάδα για διακοπές - Οι Έλληνες μένουν σπίτι»

Ο βρετανικός Independent σε άρθρο του με τίτλο «Εκατομμύρια τουρίστες ταξιδεύουν στην Ελλάδα για διακοπές - Οι Έλληνες μένουν σπίτι», αναφέρεται στο ζήτημα της ακρίβειας στη χώρα μας, καθώς και στο γεγονός ότι περίπου οι μισοί Έλληνες δεν έκαναν διακοπές φέτος.

Ακολουθεί το άρθρο:

Καθώς χιλιάδες ξένοι τουρίστες κατακλύζουν τα ελληνικά νησιά και τις παραλίες, πολλοί Έλληνες παρακολουθούν από απόσταση, αναγκασμένοι να περιοριστούν σε ημερήσιες εκδρομές ή πιο οικονομικές επιλογές, λόγω των αυξανόμενων τιμών και των χαμηλών μισθών.

Με ένα κουπόνι λεωφορείου, η Διαμαντούλα Βασιλείου ξεκίνησε ένα τετράωρο ταξίδι προς την παραλία Αυλάκι, μία ώρα βόρεια της Αθήνας. Μαζί της ήταν χιλιάδες άλλοι που πραγματοποιούν παρόμοιες εκδρομές αυτό το καλοκαίρι, συνήθως με πλαστικά ταπεράκια γεμάτα φαγητό και αυτοσχέδια γεύματα – χαρακτηριστικά της διακοπής σε λιγότερο άνετες οικονομικά εποχές για πολλούς Έλληνες.

«Έρχομαι εδώ γιατί δεν υπάρχει χρήμα», εξηγεί η κ. Βασιλείου, για την οποία οι ημερήσιες εκδρομές έχουν αντικαταστήσει τις εβδομαδιαίες διακοπές εδώ και τέσσερα χρόνια. Αυτή η πραγματικότητα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την άνθηση του τουρισμού στην Ελλάδα, που φέτος αναμένεται να δεχθεί ξένους επισκέπτες έως και τέσσερις φορές τον πληθυσμό της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024.

Ωστόσο, πολλοί Έλληνες δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους. Δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μία εβδομάδα διακοπών πέρσι, η δεύτερη υψηλότερη αναλογία στην ΕΕ μετά τη Ρουμανία. Αντίστοιχα, περίπου ένας στους τρεις στην Ιταλία και ένας στους πέντε στη Γαλλία δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, δείχνοντας μόλις μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2019, μετά τη λήξη της ελληνικής χρηματοοικονομικής κρίσης.

Η αύξηση πολυτελών καταλυμάτων έχει περιορίσει τα φθηνότερα ξενοδοχεία και κάμπινγκ που παλαιότερα έκαναν δημοφιλείς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Πάρος προσιτούς για τις ελληνικές οικογένειες. Ο τουρισμός παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας, καλύπτοντας περίπου το 12% της παραγωγής της χώρας. Όμως, με τις επιχειρήσεις να εξυπηρετούν κυρίως ξένους επισκέπτες, πολλοί εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να πάρουν άδεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο Ιωσήφ Σολανάκης περιμένει μια ανοιξιάτικη μέρα κάτω από την Ακρόπολη για να πάρει πελάτες για μια βόλτα με το ηλεκτρικό του buggy. «Τα χρήματα που βγάζω το καλοκαίρι πρέπει να με κρατήσουν τους μήνες που δεν υπάρχει πολύ δουλειά», λέει, γελώντας. «Μόνο όταν βρίσκω λίγες ώρες ελεύθερου χρόνου μπορώ να απολαύσω τη θάλασσα».

Το φαινόμενο της «φτώχειας στις διακοπές», όπως αποκαλείται από τα συνδικάτα, εξαπλώνεται στην Ευρώπη, καθώς το αυξανόμενο κόστος ζωής επηρεάζει τα σχέδια για καλοκαιρινές αποδράσεις. Στην Ελλάδα, πολλοί επισκέπτες φέρνουν μαζί τους ομπρέλες και ταπεράκια με φαγητό, επιστρέφοντας σε πρακτικές που θυμίζουν τις δεκαετίες του ’80, ενώ προτιμούν το λεωφορείο αντί για πλοία ή αεροπλάνα.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτή, ένα εξαήμερο ταξίδι σε νησί για οικογένεια τεσσάρων ατόμων μπορεί να κοστίσει έως 3.500 ευρώ, σε μια χώρα όπου ο μέσος μισθός δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ το μήνα. «Μετά την ενοικίαση και τα έξοδα για λογαριασμούς, μένει πολύ λίγα – και αυτό είναι φτώχεια», εξηγεί.

Ο Νίκος Μαργαρίτης, συνταξιούχος, δήλωσε ότι η διαμονή στις διακοπές είναι απαγορευτική λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού του: «Κάποιος που έχει δουλέψει 35 ή 40 χρόνια θα έπρεπε να έχει περισσότερη στήριξη. Εγώ έχω δουλέψει 42 χρόνια. Δεν αξίζω κάτι καλύτερο; Αξίζω».