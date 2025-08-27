Με μονοήμερες εκδρομές στην παραλία συμβιβάζονται οι Έλληνες

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να πάνε διακοπές μιας εβδομάδας το 2024

Με μονοήμερες εκδρομές στην παραλία συμβιβάζονται οι Έλληνες
Η παραλία Αυλάκι, 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Αθήνας. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Αποκλεισμένοι οικονομικά από διακοπές σε πιο «φανταχτερούς» προορισμούς, οι Έλληνες συμβιβάζονται με μονοήμερες εκδρομές στην παραλία.

Με το εισιτήριο του λεωφορείου στο χέρι, η Διαμαντούλα Βασιλείου κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο τη σύντομη εκδρομή της στην παραλία.

Η κάτοικος της Αθήνας ήταν μία από τους χιλιάδες που έκαναν αυτό το μήνα μια τετράωρη εκδρομή στην παραλία Αυλάκι, μία ώρα βόρεια της ελληνικής πρωτεύουσας, πολλοί από τους οποίους μετέφεραν φορητά ψυγεία και σπιτικά γεύματα — τα απαραίτητα αξεσουάρ των καλοκαιρινών διακοπών σε δύσκολους καιρούς, αναφέρει το Associated Press.

«Ερχόμαστε εδώ επειδή δεν έχουμε χρήματα», είπε η Βασιλείου, για την οποία οι ημερήσιες εκδρομές έχουν αντικαταστήσει τις διακοπές εβδομάδων εδώ και τέσσερα χρόνια.

Άνθρωποι φτάνουν με λεωφορείο στην παραλία Αυλάκι, περίπου 42 χιλιόμετρα (26 μίλια) ανατολικά της Αθήνας, Ελλάδα, Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Τετραπλάσιοι οι τουρίστες από τους Έλληνες

Η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας βρίσκεται σε άνθηση και τα κρυστάλλινα νερά κατά μήκος της απέραντης, βραχώδους ακτής της έχουν μετατρέψει τη χώρα σε πηγή ζηλευτών αναρτήσεων στο Instagram. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, οι αφίξεις ξένων τουριστών φέτος αναμένεται να φτάσουν έως και το τετραπλάσιο του πληθυσμού της χώρας, που είναι 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024.

Ωστόσο, πολλοί Έλληνες παρακολουθούν τους τουρίστες να περνούν καλά από απόσταση, ως αποτέλεσμα τόσο της ραγδαίας αύξησης των τιμών όσο και της αργής αύξησης των μισθών.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Μοναστηράκι είναι πόλος έλξης διεθνών τουριστών.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να πάνε διακοπές μιας εβδομάδας το 2024, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση μετά τη Ρουμανία. Αυτό συγκρίνεται με περίπου έναν στους τρεις για την Ιταλία και έναν στους πέντε για τη Γαλλία και αντιπροσωπεύει μόνο μια μικρή βελτίωση από το 2019.

Τα πολυτελή θέρετρα έχουν εκτοπίσει τους οικονομικούς ξενώνες και τα κάμπινγκ που κάποτε έκαναν προσιτούς σε ελληνικές οικογένειες ακριβούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Πάρος.

Ο τουρισμός είναι ο «θεμέλιος λίθος» της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας άμεσα στο 12% περίπου του ΑΕΠ. Ωστόσο, καθώς οι επιχειρήσεις εξυπηρετούν όλο και περισσότερο ξένους επισκέπτες, πολλές από αυτές δεν κλείνουν πλέον το καλοκαίρι, εμποδίζοντας τους ντόπιους εργαζόμενους να κάνουν διακοπές.

παραλια-αυλακι

Λουόμενοι κολυμπούν στην παραλία Αυλάκι, περίπου 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Αθήνας. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Εξαπλώνονται οι «διακοπές φτώχειας» στην Ευρώπη

Μεταξύ αυτών είναι και ο Ιωσήφ Σολανάκης, ο οποίος ένα θερμό απόγευμα του Αυγούστου περίμενε στους πρόποδες της Ακρόπολης της Αθήνας πελάτες για να τους ξεναγήσει με το ηλεκτρικό του buggy.

«Τα χρήματα που βγάζω το καλοκαίρι πρέπει να με συντηρήσουν τους μήνες που δεν υπάρχει πολλή δουλειά», είπε γελώντας. «Μπορώ να απολαύσω τη θάλασσα μόνο όταν καταφέρνω να βρω λίγες ώρες ελευθερίας».

Η ανησυχία για τις «διακοπές φτώχειας», ένας όρος που επινοήθηκε από τα συνδικάτα, εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, καθώς η αύξηση του κόστους χαλάει τα καλοκαιρινά σχέδια.

Οι λουόμενοι στην Ιταλία έχουν καταφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαμαρτυρηθούν για τις ραγδαία αυξανόμενες τιμές μιας τυπικής ομπρέλας και δύο ξαπλώστρων, τα βασικά στοιχεία των ιταλικών διακοπών στη θάλασσα. Μια θέση με ξαπλώστρα σε δημοφιλείς παραλίες κατά μήκος της ιταλικής ριβιέρας μπορεί να κοστίσει έως και 80 ευρώ (93 δολάρια) την ημέρα, ενώ οι πολυτελείς θέσεις κοστίζουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Χιλιάδες ευρώ για λίγες ημέρες σε νησί

Στην Ελλάδα, πολλοί φέρνουν τις δικές τους ομπρέλες, μεταφέρουν πλαστικά δοχεία με σπιτικό φαγητό — σε σκηνές που θυμίζουν τη δεκαετία του 1980 — και χρησιμοποιούν λεωφορεία αντί για πλοία ή αεροπλάνα.

Ένα ταξίδι έξι ημερών σε ένα νησί για μια τετραμελή οικογένεια κοστίζει περίπου 3.500 ευρώ (4.070 δολάρια) σε μια χώρα όπου το μέσο μηνιαίο εισόδημα μόλις ξεπερνά τα 1.000 ευρώ (1.160 δολάρια), σύμφωνα με τον Γιώργο Λεχουρίτη, επικεφαλής του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) της Ελλάδας. Η αύξηση των ενοικίων και των δαπανών για λογαριασμούς καταναλώνει σχεδόν το σύνολο αυτού του ποσού.

