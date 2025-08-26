Ακρίβεια: Άπιαστο όνειρο οι διακοπές για πολλές οικογένειες – «Πήγαμε γιατί μας φιλοξένησαν φίλοι»

Όνειρο θερινής νυκτός είναι για πολλούς πολίτες οι καλοκαιρινές διακοπές, καθώς το υψηλό κόστος μετακίνησης και διαμονής καθιστά απαγορευτικές έστω και λίγες ημέρες χαλάρωσης σε κάποιο μέρος μακριά από την Αθήνα.

Η ακρίβεια έχει «χτυπήσει» πολλά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τη Eurostat, δείχνουν ότι εφέτος έστω και μία εβδομάδα διακοπών ήταν απαγορευτική για περίπου έναν στους δύο Έλληνες που δεν διαθέτουν εξοχικό ή κάποιο φιλικό σπίτι για να φιλοξενηθούν.

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελεί για τους τουρίστες τον ιδανικό προορισμό, ωστόσο, για τους Έλληνες οι διακοπές φαίνεται να είναι πολυτέλεια, αφού σύμφωνα στοιχεία, το 43% των Ελλήνων δεν πηγαίνει διακοπές λόγω της ακρίβειας.

Το κόστος της μεταφοράς, της διαμονής και της διατροφής υπερκαλύπτει για πολλούς το μισθό που λαμβάνουν.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πολλοί περιορίστηκαν σε μονοήμερες αποδράσεις, κάποιοι σχεδιάζουν, αν τα καταφέρουν, ολιγοήμερες διακοπές τον Σεπτέμβριο, οπότε παραδοσιακά οι τιμές είναι πιο προσιτές.

