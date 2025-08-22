Οι νέοι πάνε διακοπές με χαρτζιλίκι και... δανεικά από τους γονείς τους

Μπορεί να βρισκόμαστε προς τα τέλη του Αυγούστου και οι περισσότεροι να έχουν αποχωρήσει από το κλεινόν άστυ για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ωστόσο η ακρίβεια, τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα ακριβά ενοίκια σε κατοικίες βραχύχρονης μίσθωσης καθιστούν αρκετά δύσκολο στους νέους να πάνε διακοπές και αναγκαστικά αρκούνται σε κοντινές και σύντομες εξορμήσεις.

Συχνά μάλιστα αναγκάζονται να ζητούν δανεικά από γονείς και συγγενείς λόγω οικονομικής στενότητας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA, όσοι νέοι στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους τσέπες επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις προκειμένου να μπορέσουν να «ξεφύγουν» από την πόλη έστω και λίγες μόνο μέρες.

Ωστόσο αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν κατάφεραν να πάνε καθόλου διακοπές είτε γιατί δεν είχαν ημέρες άδειας είτε εξαιτίας έλλειψης χρημάτων με αποτέλεσμα να αρκούνται σε επισκέψεις στις παραλίες της Αττικής. Μερικοί, λίγο πιο αισιόδοξοι «στοχεύουν» σε διακοπές τον Σεπτέμβριο