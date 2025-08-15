Δεκαπενταύγουστος: Έρημη πόλη η Αθήνα – Εικόνες… ησυχίας από την άδεια πρωτεύουσα

Ηρεμία και ησυχία στο κέντρο της Αθήνας; Παράδοξο. Όμως, αποτελεί πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια σε αργίες και ειδικά εν μέσω καλοκαιριού.

Όσοι επιλέγουν να κινηθούν σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην πρωτεύουσα, αντικρίζουν εικόνες που δεν συνηθίζονται για την Αθήνα.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, η πρωτεύουσα θυμίζει πόλη – «φάντασμα», με τους περισσότερους κατοίκους να βρίσκονται εκτός πόλης, είτε διότι απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, είτε γιατί επέλεξαν κάποιο κοντινό προορισμό για να απολαύσουν μερικές στιγμές ξεγνοιασιάς.

H κίνηση στους δρόμους τον Δεκαπενταύγουστο είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη και οι ελάχιστοι πολίτες βλέπουν να κυκλοφορούν μόνο λεωφορεία, τουριστικά πούλμαν και ταξί.