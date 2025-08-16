Κουφονήσια: Τα viral στιγμιότυπα με τις ασφυκτικά γεμάτες παραλίες από λουόμενους

Φέτος, τα Κουφονήσια φαίνεται να έχουν αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό, όπως καταδεικνύουν τα viral βίντεο στο διαδίκτυο.

Σε όλα τα social media κυκλοφορούν εικόνες από παραλίες γεμάτες κόσμο και σοκάκια που σφύζουν από ζωή, καθιστώντας το νησί έναν από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς του καλοκαιριού.

Μάλιστα, τα στιγμιότυπα που μοιράζονται οι επισκέπτες αποκαλύπτουν ότι όσοι περίμεναν ήρεμες και χαλαρές διακοπές, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.