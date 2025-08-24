Έρευνα: Οι γονείς χρειάζονται 2,5 μέρες για να... αναρρώσουν από τις οικογενειακές διακοπές

Νέα μελέτη σε 2.000 γονείς αποκαλύπτει ότι οι οικογενειακές διακοπές αφήνουν τους περισσότερους γονείς εξαντλημένους

Newsbomb

Έρευνα: Οι γονείς χρειάζονται 2,5 μέρες για να... αναρρώσουν από τις οικογενειακές διακοπές
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πολλούς, οι οικογενειακές διακοπές είναι η επιτομή της καλοκαιρινής ανεμελιάς. Μια περίοδος γεμάτη γέλια, παραλίες, παγωτά και κοινές στιγμές. Όμως, για χιλιάδες γονείς, πίσω από τις λαμπερές φωτογραφίες στο Instagram, κρύβεται μια λιγότερο φωτεινή πραγματικότητα: οι διακοπές με παιδιά μικρής ηλικίας μπορεί να είναι πιο κουραστικές και από την καθημερινότητα που υποτίθεται ότι αφήνουν πίσω.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζέρι Άντλερ: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Sopranos»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η μάχη της με τον επιθετικό καρκίνο του μαστού - Η τελευταία της ανάρτηση

11:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ίλιον – Πετρούπολη: Η Τροχαία εντόπισε δεκάδες διανομείς χωρίς άδεια οδήγησης!

11:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρεμιέρα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Τα highlights από τις νίκες Ολυμπιακού, Άρη, Ατρομήτου

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αποστολή αντιαεροπορικής άμυνας αξίας 590.000.000 ευρώ στην Ουκρανία

11:03ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του μαστού: Τα σημάδια που πρέπει να σας θορυβήσουν – Μην τα αγνοείτε

11:00WHAT THE FACT

Έρευνα: Οι γονείς χρειάζονται 2,5 μέρες για να... αναρρώσουν από τις οικογενειακές διακοπές

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Νέας Ζηλανδίας στη Σκιάθο

10:53ΥΓΕΙΑ

Επιδημία γαστρεντερίτιδας στη Τζια: «Δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού» - Τι τονίζει ο Γκίκας Μαγιορκίνης

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Κουρκουμέλης: Παντρεύτηκε στην Κεφαλονιά μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλεια των ΗΠΑ

10:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας παίζει «τελικό» ελπίδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών – Ώρα και κανάλι

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός «πέθανε» και «είδε την κόλαση»: Τι είδε στη «άλλη πλευρά» του τούνελ

10:25TRAVEL

36 ώρες στην Κεφαλονία: Εξερευνώντας το «διαμάντι» των Επτανήσων - Από τις μυθικές παραλίες στην ασυναγώνιστη γαστρονομία

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αερόστατο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε δρόμo - Ακούμπησε στο έδαφος δίπλα σε σπίτια και παρκαρισμένα αυτοκίνητα - Δείτε το βίντεο

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη - Σε κρίσιμη κατάσταση η 83χρονη

10:11ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Το τρίγωνο Ελλάδα-Αίγυπτος-Συρία είναι η στόχευση της Τουρκίας - Εξελίξεις στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αρχή μας τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στρατιωτική επέμβαση του ΟΗΕ ζητά η Ιρλανδία - Μπορεί να ξεπεραστεί το βέτο του Συμβουλίου Ασφαλείας, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές... αγνοούνται - Πότε έρχεται η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία στην Ελλάδα

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παιχνίδι που δε μοιάζει με κανένα άλλο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Η σκληρή μάχη με τον καρκίνο

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός «πέθανε» και «είδε την κόλαση»: Τι είδε στη «άλλη πλευρά» του τούνελ

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Καταργείται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις - Τι αυξήσεις θα πάρουν οι 670.000 συνταξιούχοι

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το «Καληνύχτα μαμά», η συνεργασία της με τον Νίκο Μαστοράκη και η σχέση της με τον Μίνω Κυριακού

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Κρητικοί βοσκοί «διαβάζουν» τον χειμώνα του 2026 - Και έχουν δυσάρεστα νέα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Κουρκουμέλης: Παντρεύτηκε στην Κεφαλονιά μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλεια των ΗΠΑ

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση απόπλου για το Blue Star Μύκονος από το λιμάνι του Πειραιά

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λίμνη: Νεκρός άνδρας από αμοιβάδα που του... έφαγε τον εγκέφαλο

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη: Είχε απειλήσει με μαχαίρι τον εργοδότη του ο συζυγοκτόνος του Βόλου - Βίαιο ιστορικό

01:06ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε στα 41 της η ηθοποιός - Ήταν σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

11:03ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του μαστού: Τα σημάδια που πρέπει να σας θορυβήσουν – Μην τα αγνοείτε

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αρχή μας τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες»

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές... αγνοούνται - Πότε έρχεται η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία στην Ελλάδα

09:37WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Τα ακατάστατα σπίτια προκαλούν βλάβη στον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτησή της για την μάχη με τον καρκίνο - «Είμαστε πιο δυνατοί...»

11:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ίλιον – Πετρούπολη: Η Τροχαία εντόπισε δεκάδες διανομείς χωρίς άδεια οδήγησης!

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βόμβα» από το Πρωτοδικείο για τους άνω των 60 - Ποιοι δεν βγαίνουν στη σύνταξη

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική δικαίωση για τα θύματα του ναζισμού: Αναγνωρίστηκαν ακόμα 24 χωριά της Κρήτης ως μαρτυρικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ