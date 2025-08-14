Ακρίβεια: Διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες - Χαμηλή η κίνηση και στις θερινές εκπτώσεις

Μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται στην κορύφωσή του και οι θερινές εκπτώσεις να «τρέχουν» στα καταστήματα, ωστόσο η εικόνα στην αγορά και στις οικογενειακές... βαλίτσες μόνο αισιόδοξη δεν είναι. Για πολλούς καταναλωτές, ούτε ψώνια ούτε διακοπές περιλαμβάνει το φετινό καλοκαίρι, καθώς η οικονομική ασφυξία περιορίζει κάθε τέτοια σκέψη.

Η ακρίβεια πιέζει διαρκώς τα νοικοκυριά, τα εισοδήματα δεν φτάνουν και οι καταναλωτές στρέφονται μόνο σε απολύτως αναγκαίες αγορές. Παρότι οι θερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν στις 14 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, παραδοσιακά δίνουν «ανάσα» στην αγορά, φέτος η εικόνα είναι απογοητευτική.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θεόδωρος Καπράλος, περιγράφει την κατάσταση με ρεαλισμό, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA»: «Η αγοραστική δύναμη πλέον έχει μειωθεί. Τα 2/3 πηγαίνουν στα βασικά. Ψωνίζουν όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, δεν υπάρχει πια η παρορμητική αγορά. Πλέον, ο κόσμος χαλάει τα λεφτά του διαφορετικά. Με βάση τα στοιχεία του Μαΐου έχουμε 5,6% μείωση του όγκου πωλήσεων, 4,4 σε πραγματικό τζίρο».

Η «πολυτέλεια» των διακοπών... απαγορευτική για πολλούς

Παράλληλα, οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει φέτος διακοπές όχι επειδή δεν θέλει, αλλά επειδή δεν μπορεί. Οι αυξημένες τιμές σε μεταφορές, διαμονή και βασικά έξοδα, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις, αναγκάζουν χιλιάδες οικογένειες να μείνουν… σπίτι.

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σκιαγράφησε το πρόβλημα στην ίδια εκπομπή: «Με βάση του ότι έχουμε τη μικρότερη αγοραστική αξία ως καταναλωτές στην Ευρώπη, είναι απόλυτα δεδομένο ότι πλέον καταλαβαίνουμε από τις τιμές των εκπτώσεων, πως οι εκπτώσεις δεν θα πάνε καλά. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ή θα μας πάει στο να μείνουμε ή στο να κλείσουμε γιατί η όλη λογική του 60% των μικρομεσαίων να είναι σήμερα χρεωμένοι δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα στο μέλλον».

Η εικόνα που διαμορφώνεται τόσο στην αγορά όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών φέρνει στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που σηκώνουν το βάρος μιας πολυετούς κρίσης και βλέπουν τη δυνατότητα για ένα «ανάλαφρο» καλοκαίρι να απομακρύνεται.