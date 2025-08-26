Ακρίβεια: Στα ύψη η τιμή του κρέατος – Το μοσχάρι θα ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό

Σε απόγνωση βρίσκονται τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας ακόμη και σε βασικά είδη, όπως το κρέας. Το μοσχάρι έχει ξεπεράσει τα 16 ευρώ το κιλό, με τους καταστηματάρχες να φοβούνται ότι θα φτάσει ακόμη και τα 20 ευρώ, ενώ την ίδια πορεία ακολουθεί, το γάλα και τα τυροκομικά.

Το κόστος του κρέατος ήδη αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον οικογενειακό κουμπαρά, με την αγορά να αποδίδει τις υψηλές τιμές, στις ασθένειες των αιγοπροβάτων, το ενεργειακό κόστος, τη διεθνή τιμή του μοσχαριού.

Σήμερα, κατά μέσο όρο κοστίζουν:

-Μοσχάρι 16€/κιλό

-Αρνί-Κατσίκι 15€/κιλό

-Χοιρινό 7-9€/κιλό

-Κοτόπουλο 4-7€/κιλό

Όπως είναι φυσικό, τα γαλακτοκομικά ακολουθούν την ίδια ανοδική πορεία, και γίνονται πολυτέλεια για ένα μέσο νοικοκυριό.

Σήμερα οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων κυμαίνονται:

-Γάλα 1,70-1,90€/λτ

-Γιαούρτι 2,60-6€/κιλό

-Τυρί φέτα 12,30-15€/κιλό

-Γραβιέρα 15-25€/κιλό

Και ακόμη οι τιμές δεν έχουν ολοκληρώσει την ανοδική τους πορεία.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει τους καταναλωτές σε αιματηρές περικοπές ακόμη και των απαραίτητων αγαθών.

Ο χειμώνας που έρχεται ήδη έχει φανεί ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολος, ενώ παράγοντες της αγοράς προβλέπουν ότι οι συγκρατημένες ανατιμήσεις της περασμένης χρονιάς ήταν μια ανάπαυλα πριν από τη μεγάλη νέα επίθεση της ακρίβειας.