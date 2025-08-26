Ακίνητα: Πανάκριβα τα ενοίκια, 7 στα 10 διαμερίσματα στην Αθήνα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα

Σε νέα έξαρση βρίσκεται η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, καθώς η ενοικίαση τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί πανάκριβη υπόθεση.

Οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 36,2% του διαθέσιμου εισοδήματος για ενοίκιο, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 20%.

Οι ακριβότερες περιοχές είναι η Βουλιαγμένη με 19 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, το Κολωνάκι και ο Λυκαβηττός με 16,7 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο και το Παλαιό Ψυχικό με 15,9 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο.

Αντίθετα, οι πιο προσιτές επιλογές είναι το Πέραμα με 6,9 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, το Μενίδι με 7,1 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο και το Κρυονέρι με 7,2 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

«Αν πούμε για ένα αξιοπρεπές σπίτι του μέσου όρου, δηλαδή να είναι σε μία κατάσταση ευπρεπή, κάτω από 600 – 650 ευρώ είναι αδύνατο να βρεις. Αν υπάρχουν επιπλέον παροχές, όπως θέση στάθμευσης, ρετιρέ κ.ά., μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ευρώ», ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, Θάνος Τσουλκανάκης.

Παράλληλα, γρίφος για δυνατούς λύτες είναι η αναζήτηση φοιτητικής στέγης με προσιτό ενοίκιο.

Στην Αθήνα, 7 στα 10 διαθέσιμα διαμερίσματα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500ευρώ / μήνα, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το 69,96% των κατοικιών έως 50 τετραγωνικά μέτρα έχει ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ / μήνα.

Παράλληλα, περισσότερες από 2,2 εκατ. κατοικίες παραμένουν κενές, δηλαδή 1 στα 3 σπίτια της χώρας δεν κατοικείται, σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μάλιστα, δεν λείπουν και οι εξοργιστικές περιπτώσεις. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φαίνεται ότι ακολουθούν μία… δική τους λογική στην τιμολόγηση με πολλά παράδοξα. Ενδεικτικά, ένα σπίτι με 3 δωμάτια στον Εύοσμο είναι στα 800 ευρώ, δηλαδή ίδια τιμή με ένα σπίτι με 3 δωμάτια στο κέντρο της πόλης στην Αγίας Σοφίας.

