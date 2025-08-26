Ακίνητα: Πανάκριβα τα ενοίκια, 7 στα 10 διαμερίσματα στην Αθήνα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα

Η εύρεση κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη υπόθεση στην Ελλάδα, με τα ενοίκια να πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά

Newsbomb

Ακίνητα: Πανάκριβα τα ενοίκια, 7 στα 10 διαμερίσματα στην Αθήνα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέα έξαρση βρίσκεται η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, καθώς η ενοικίαση τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί πανάκριβη υπόθεση.

Οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 36,2% του διαθέσιμου εισοδήματος για ενοίκιο, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 20%.

Οι ακριβότερες περιοχές είναι η Βουλιαγμένη με 19 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, το Κολωνάκι και ο Λυκαβηττός με 16,7 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο και το Παλαιό Ψυχικό με 15,9 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο.

Αντίθετα, οι πιο προσιτές επιλογές είναι το Πέραμα με 6,9 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, το Μενίδι με 7,1 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο και το Κρυονέρι με 7,2 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

«Αν πούμε για ένα αξιοπρεπές σπίτι του μέσου όρου, δηλαδή να είναι σε μία κατάσταση ευπρεπή, κάτω από 600 – 650 ευρώ είναι αδύνατο να βρεις. Αν υπάρχουν επιπλέον παροχές, όπως θέση στάθμευσης, ρετιρέ κ.ά., μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ευρώ», ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, Θάνος Τσουλκανάκης.

Παράλληλα, γρίφος για δυνατούς λύτες είναι η αναζήτηση φοιτητικής στέγης με προσιτό ενοίκιο.

Στην Αθήνα, 7 στα 10 διαθέσιμα διαμερίσματα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500ευρώ / μήνα, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το 69,96% των κατοικιών έως 50 τετραγωνικά μέτρα έχει ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ / μήνα.

Παράλληλα, περισσότερες από 2,2 εκατ. κατοικίες παραμένουν κενές, δηλαδή 1 στα 3 σπίτια της χώρας δεν κατοικείται, σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μάλιστα, δεν λείπουν και οι εξοργιστικές περιπτώσεις. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φαίνεται ότι ακολουθούν μία… δική τους λογική στην τιμολόγηση με πολλά παράδοξα. Ενδεικτικά, ένα σπίτι με 3 δωμάτια στον Εύοσμο είναι στα 800 ευρώ, δηλαδή ίδια τιμή με ένα σπίτι με 3 δωμάτια στο κέντρο της πόλης στην Αγίας Σοφίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

07:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

07:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

06:59LIFESTYLE

«Πάντα μαζί»: Λάλος – Λαμπροπούλου σε τρυφερά στιγμιότυπα, στα παρασκήνια νέας σειράς

06:56LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Καλοκαίρι στην Αντίπαρο – Στιλάτες στιγμές από τις διακοπές της

06:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Άπιαστο όνειρο οι διακοπές για πολλές οικογένειες – «Πήγαμε γιατί μας φιλοξένησαν φίλοι»

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε θέση μάχης η κυβέρνηση για τον Τσίπρα - Πώς απαντά ο ίδιος στα περί «βαρυποινιτών και βιαστών»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πανάκριβα τα ενοίκια, 7 στα 10 διαμερίσματα στην Αθήνα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιολογικά προϊόντα μόνο… στα χαρτιά - Επιδοτήσεις για ανύπαρκτες καλλιέργειες

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον εντοπισμό σορού γυναίκας στον Πειραιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

06:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 29 Αυγούστου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία - Στην Θεσσαλονίκη και σε ρυθμούς ΔΕΘ την Πέμπτη ο Μητσοτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Ο γιος όρμηξε στον 40χρονο για να σώσει τη μητέρα του - Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

07:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον εντοπισμό σορού γυναίκας στον Πειραιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

07:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

23:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Εκτέλεσε τον συγχωριανό του με καραμπίνα γιατί έμπαινε στο χωράφι του - Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

23:03LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Σπάει» καρδιές το σκίτσο για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εντυπωσιασμένοι οι τουρίστες από την «απόβαση» πελαργών – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ