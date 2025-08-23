Ακίνητα: Ποια μέτρα εξετάζονται εν όψει ΔΕΘ για την ελάφρυνση των ενοικίων

«Κλειδωμένη» θεωρείται η μείωση της φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια.

Ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής για ετήσια είσπραξη ενοικίων έως 12.000 ευρώ αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,5% από 15% σήμερα, ενώ, για ενοίκια από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ εξετάζεται το ισχύον κλιμάκιο να «σπάσει» στα δύο και να εφαρμοστεί πολύ χαμηλότερος συντελεστής από το σημερινό 35%, για όσους έχουν ενοίκια από 12.000 έως 20.000 ή 25.000 ευρώ.

Αναφορικά με τον ανώτατο συντελεστή ύψους 45% που εφαρμόζεται σε ετήσια εισπραττόμενα μισθώματα άνω των 35.000 ευρώ, εξετάζεται να μειωθεί, αλλά το ποσοστό μείωσης θα εξαρτηθεί και σε αυτήν την περίπτωση από το δημοσιονομικό κόστος.

Διαβάστε επίσης