Τι φταίει για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια - Ο πρόεδρος των ελεγκτών απαντά στο Newsbomb

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

 Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις του Ελευθέριος Βενιζέλος 

Μεγάλα προβλήματα στις αφίξεις και αναχωρήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια προκαλεί από το πρωί της Πέμπτης η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να μειώσουν τον αριθμό των πτήσεων που μπορούν να διαχειριστούν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σύμφωνα με τους ίδιους, ο αριθμός των πτήσεων ξεπερνούσε το όριο δυναμικότητας, κάτι που είχε συμβεί και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όπως σημειώνουν στο Newsbomb υπεύθυνοι από τον χώρο, οι επόμενοι δύο με τρεις μήνες είναι κρίσιμοι για την εξεύρεση λύσεων που θα επιτρέψουν την ομαλοποίηση της εναέριας κυκλοφορίας. Η κατάσταση απαιτεί τόσο πρόσληψη προσωπικού όσο και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Αν και υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, τα προβλήματα που έχουν παγιωθεί εδώ και δεκαετίες δυσκολεύουν την αποτελεσματική λειτουργία, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να λειτουργούν συχνά μεμονωμένα.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις

Ο Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μιλώντας στο Newsbomb, εξηγεί ότι οι καθυστερήσεις συνεχίζονται λόγω της αύξησης των πτήσεων: «Από το 2022 δεν έχουμε σύγχρονα συστήματα και ούτε αρκετό προσωπικό. Αντί για 22 αφίξεις την ώρα, πλέον διαχειριζόμαστε 32, με μειωμένα ρεπό, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις».

Στην πράξη, οι ελεγκτές αποφάσισαν να περιορίσουν τη διαχείριση στις 28 αφίξεις την ώρα, από 36 που εξυπηρετούσαν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Το όριο αυτό ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές δυνατότητες του αεροδρομίου, καθώς τους προηγούμενους μήνες είχαν κληθεί να διαχειριστούν αριθμό πτήσεων πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότητές τους.

aerodromio-ptiseis-2.jpg

Αναβρασμός επικρατεί από το πρωί της Παρασκευής (26/9) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ο κ. Ψαρός τονίζει ότι οι ελεγκτές δεν προτίθενται να αλλάξουν στάση και θα τηρήσουν τον περιορισμό των 28 αφίξεων ανά ώρα. Η απόφαση αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του «Ελευθέριος Βενιζέλος», με κύμα καθυστερήσεων που επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα αεροδρόμια, έντονα αισθητό την Παρασκευή.

Αιτία της απόφασης είναι η αντίδραση των ελεγκτών στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Οι ελεγκτές θεωρούν ότι οι προτεινόμενες διατάξεις δεν θα βελτιώσουν την οργάνωση της υπηρεσίας και σημειώνουν ότι οι προτάσεις τους αγνοήθηκαν. Ωστόσο, οι συνέπειες αυτής της στάσης δημιουργούν προβλήματα στους επιβάτες καθώς ταλαιπωρούνται με αναμονές, αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες, που έχουν ήδη προγραμματίσει συγκεκριμένο αριθμό πτήσεων.

