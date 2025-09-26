«Ελ. Βενιζέλος»: Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις - Τι αναφέρει το αεροδρόμιο

Αναβρασμός επικρατεί από το πρωί της Παρασκευής (26/9) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στις πτήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, από την Πέμπτη (25/9), ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας και οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων.

Από χθες έχει σημειωθεί σημαντική επιβράδυνση στις πτήσεις, με λιγότερες αφίξεις να πραγματοποιούνται ανά ώρα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Αερομεταφορών Eurocontrol, η διαθέσιμη χωρητικότητα προσγειώσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας έχει μειωθεί κατά 25%, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις και αυξημένη ταλαιπωρία για τους επιβάτες.

Το επιβατικό κοινό καλείται να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες.

Για καθυστερήσεις 30-40 λεπτών, οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενημερώνει και η Aegean το επιβατικό κοινό.

Αναλυτικά, η Aegean αναφέρει:

«Από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας "Ελ. Βενιζέλος". Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30-40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας».

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα του Αυγούστου του 2025, η Ryanair είχε εκδώσει μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της Κομισιόν για το Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά από σοβαρό πρόβλημα στο Σύστημα του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας.

Συγκεκριμένα είχε αναφέρει πως «μέχρι στιγμής το 2025 (1 Ιανουαρίου - 20 Αυγούστου), πάνω από 5.000 πτήσεις της και πάνω από 900.000 επιβάτες της Ryanair έχουν καθυστερήσει άδικα λόγω κακοδιαχείρισης του ελληνικού ATC και έλλειψης προσωπικού, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη υπηρεσία ATC σε καθυστερήσεις στην Ευρώπη.»

Παράλληλα, οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας έχουν καταγγείλει εδώ και καιρό ότι εργάζονται «με γερασμένο και ξεπερασμένο τεχνολογικά εξοπλισμό, ο οποίος δεν έχει τον απαιτούμενο βαθμό διαθεσιμότητας».

