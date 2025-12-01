Η Γερμανία απαιτεί παράθυρο σωτηρίας για τους θερμικούς κινητήρες

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάραξε τα νερά των Βρυξελλών, ζητώντας από την Ε.Ε. να ξανασκεφτεί τη σκληρή «λευκή γραμμή» του 2035 για τα οχήματα με θερμικούς κινητήρες.

Η Γερμανία απαιτεί παράθυρο σωτηρίας για τους θερμικούς κινητήρες
Σε επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Γερμανός ηγέτης υπογράμμισε πως η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται μεγαλύτερη τεχνολογική ελευθερία και όχι μονοδιάστατες απαγορεύσεις που θα πλήξουν την ανταγωνιστικότητα.

Ο Μερτς, σε πλήρη σύμπλευση με τους κολοσσούς της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ζητά να παραμείνει ανοικτό το παράθυρο για plug-in υβριδικά, extended-range ηλεκτρικά και «υψηλής απόδοσης» συμβατικά μοντέλα και μετά το 2035.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

