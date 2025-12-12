Αποχωρούν από το λιμάνι Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Βίντεο

Ξεκίνησαν την αποχώρησή τους από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που μετέβησαν εκεί το πρωί της Παρασκευής (12/12) και πραγματοποίησαν συλλαλητήριο, εντείνοντας με αυτόν τον τρόπο τις πολυήμερες κινητοποιήσεις τους.

Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν να αποχωρούν από το σημείο λίγο μετά τις 14:00, τα οποία είχαν παραταχθεί τόσο μπροστά από την κεντρική πύλη του λιμανιού όσο και επί της Ναυάρχου Κουντουριώτου, μπροστά από το λιμάνι.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη αποχώρησαν πρώτοι και κατευθύνονται με τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά οχήματα μέσω της Λεωφόρου Νίκης και της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου προκειμένου να επιστρέψουν στα Πράσινα Φανάρια, όπου από την περασμένη Παρασκευή έχουν στήσει μπλόκο.

Θα ακολουθήσουν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων. Θα εισέλθουν επί της Βενιζέλου προκειμένου να κινηθούν στην Τσιμισκή και να αποχωρήσουν από το κέντρο για να επιστρέψουν στα διόδια των Μαλγάρων όπου από τις 3 Δεκεμβρίου έχουν στήσει μπλόκο και έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σχετικά με την πρόσκληση που απηύθυνε νωρίτερα ο πρωθυπουργός για συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών την προσεχή Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Μάλγαρα, παρέπεμψε στην αυριανή συνεδρίαση του πανελλαδικού οργάνου των αγροτών, κατά την οποία μετά από απόφαση όλων θα σταλούν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό.

«Αν μας δώσει κάποιο φως στο τούνελ και αρχίσει και λύνει κάποια προβλήματά μας τότε θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αλλιώς θα του απαντήσουμε κατάλληλα».

