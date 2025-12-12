Κρητικοί φοιτητές ξεσήκωσαν την Αθήνα - Έπαιξαν καντάδα από τη Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι την Ερμού

Μια ιδιαίτερη εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής πραγματοποίησαν μια… αυθεντική κρητική καντάδα.

Οι νεαροί Κρητικοί βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, από την Ερμού έως τα γύρω στενά, ξεσηκώνοντας περαστικούς και καταστηματάρχες με μουσικές και μαντινάδες. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε ένα δυναμικό κάλεσμα για το μεγάλο, καθιερωμένο παραδοσιακό τους γλέντι, που θα γίνει το Σάββατο (13/12) στο Περιστέρι, με τον καλλιτέχνη Μιχάλη Κουνάλη να βρίσκεται στο επίκεντρο της βραδιάς.

https://www.instagram.com/reel/DSI5QShCFG_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Εκατοντάδες Κρητικοί συμμετείχαν στην αυτοσχέδια γιορτή στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα σε ανάρτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα, τα μέλη της Ένωσης έδωσαν και ένα πολιτικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας πως αυτή είναι η πραγματική εικόνα της Κρήτης και όχι οι εγκληματικές συμπεριφορές.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Προσοχή!!! Το παρακάτω βίντεο δεν θα το δείτε σε κανένα δελτίο ειδήσεων και σε καμία εκπομπή, γιατί απλά δεν περιέχει καμία μορφή βίας…

Όσο υπάρχουν αυτά τα παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι ναι, υπάρχει ελπίδα στον τόπο μας!

Η Κρήτη δεν είναι μπαλωθιές, βεντέτες και λαμογιές. Αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά, απλώς για να γεμίζουν τα δελτία ειδήσεων και οι πρωινές εκπομπές.

Μόνο περήφανος μπορώ να νιώθω που είμαι κοντά σε αυτά τα παιδιά και με εμπιστεύονται!!!»